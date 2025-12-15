全国高校駅伝が今度の日曜日に京都で行われます。

都大路で2年ぶりの優勝を狙う神村学園を取材しました。

10年連続、32回目の全国高校駅伝出場を決めた、神村学園。

2年ぶり、3回目の優勝を狙う今年、インターハイ3000m8位のエース・瀬戸口凜を中心に、隙のない布陣が整いました。

（有川哲蔵 監督）「1・2・3区でトップまで上がれば、それに越したことはないが、トラック勝負になっても最後の争いに勝てる選手をアンカーに置けている、アンカー勝負になっても最後まで勝負できるのが強み」

（瀬戸口凜 主将）「昨年は5位、悔しい結果に終わった、今年は1人1人がベストなコンディションにして、全国優勝を狙いたい」

今年は瀬戸口凜の妹、恋空も入学。

県大会・九州大会と、姉妹でたすきを繋ぎました。

（瀬戸口恋空 選手）「必死にたすきを運ぶ姿を見て、姉としても先輩としてもすごいなと」

（瀬戸口凜 選手）「すごく楽しく、頑張ってという意味でたすきを渡せたのでよかった」

（有川哲蔵 監督）「この兄弟の力の引き出し方、2人を並べるのが1番力を発揮する」

母・麻美さんも、神村の駅伝部。寮生活を送る2人を、離れていても支えています。

（瀬戸口凜・恋空）「お母さん字が上手で、よく書いて送ってくれて、ことわざとか部屋に飾っています。凜・恋空優勝とか。お母さんの言葉で乗り越えていることが多い」

姉妹の力を武器に2年ぶりの優勝へ。都大路は今月21日・日曜、女子は神村学園と鹿児島高校、男子は鹿児島城西高校が出場します。

