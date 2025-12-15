付け合せに◎あると便利な「ブロッコリーだけ」副菜バリエ
ブロッコリー「だけ」でかんたん副菜
栄養価が高く彩りも良いので大活躍するブロッコリー。茹でただけのものもおいしいですが、他の調理方法も試してみませんか。ブロッコリーだけで手軽に作れるかんたん副菜の作り置きレシピをご紹介します。
マヨネーズ以外もおいしい
茹でブロッコリーに欠かせないマヨネーズ味の他、醤油や塩昆布などで味付けたあっさりレシピも。メインおかずとの味付けの組み合わせをいろいろとお試しください。
ほどよく歯ごたえの残るブロッコリーに調味料がからんで、これだけでもご飯がすすみます。大きな1株もあっという間にぺろりと完食できそう。今がお求めやすいブロッコリーを、作り置きでおいしく味わってください。（TEXT：菱路子）
「作りおきおかず」保存のルールをおさらい
保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。
冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける
清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に
取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG
お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます
作った日付を記しておく
冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる