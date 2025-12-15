¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ö¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡×¡ÈI Love You¡É¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼ÕÅÁ¤¨¤ë¡ÖËÍ¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤ÇÆüËÜÂîµå³¦Á´°÷¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×
ÆüËÜÀª½é¤È¤Ê¤ëÈá´ê¤ÎWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¡£15Æü¤ËÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¤·¡¢Í¥¾¡·èÄêÄ¾¸å¤ËÊü¤Ã¤¿¡ÖI Love You¡×¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤Î¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥ÉÁª¼ê(¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó)¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È4¡¼2¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢É¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë´î¤Ó¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¡£°ìÄÌ¤ê´î¤ó¤À¸å¡¢ÂîµåÂæ¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤¢¤Î½Ö´Ö¤¢¤Î¿ô½½ÉÃ´Ö¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤«¤é½Ð¤¿¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÄ¥ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡ÖVery very thank you very much everyone.And I love you.Thank you.¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÊý¤ä³¤³°¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±Ñ¸ì¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¹á¹Á¤È¤¤¤¦±ó¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¢Ãæ¹ñÁª¼êÁê¼ê¤Ç¤âÃÄ·ë¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤òËÍ¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÈËÍ¤â³§¤µ¤ó¤Ø¤Î¹¥°Õ¤ò¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¿¤À¡¢¼«¿È¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡Ö¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¿·»þÂå¤ÎÂîµå³¦¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ËÍ¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤ÇÆüËÜÂîµå³¦Á´°÷¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ÎÀ¤³¦ÂîµåÃÄÂÎÀï¤ä¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÃÄÂÎÀï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ°ì¿Í¤À¤±¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ê¤ëºàÎÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÇÂç¤¤¤°ÕÌ£¤¬¤¢¤ëÍ¥¾¡¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£