12月3日(水)に公開し、大きな話題と好評を博した「漫才万歳」キービジュアル。

決勝まで1週間となった本日より、決戦の地・六本木と渋谷、そして漫才の聖地・大阪で、ポスターが掲出されている。「漫才」の起源である「万歳（ばんざい）」に立ち返り、話芸の根源的な力と漫才がもたらす喜びを伝える、祝祭感あふれる展開になっている。

恒例となった都営地下鉄大江戸線六本木駅構内のジャック広告では、史上初の２連覇王者・令和ロマンが、漫才を心から楽しむ姿勢、弾ける漫才愛を表現。「あぁ、この国に漫才があってよかった。」という想いが、今にも飛び出してくる仕上がりとなった。

JR渋谷駅 ハチ公改札内では、巨大な松井ケムリが正拳突きで漫才愛をまっすぐに表現。渋谷駅前の大型屋外ビジョン「渋谷メガウォール」では、3Dで飛び出す髙比良くるまが、「今年のM-1がどうなりそうか、渋谷にいる全員で話し合いたい」と呼びかける限定動画が掲出されている。

また、阪急大阪梅田駅1階中央コンコースの巨大広告「うめばな」では、大阪・関西万博のマスコットキャラクターであり、2024年のM-1グランプリに出場して１回戦を突破したM-1戦士でもある「ミャクミャク」が登場。令和ロマンと肩を並べ、一緒にM-1を楽しむ姿が愛おしいポスターだ。

今週末12月21日(日)はいよいよ決戦の日。ぜひ、敗者復活戦の午後３時からみなさんで肩を並べて楽しもう！

決戦の地・六本木で、漫才万歳ジャック！

掲出場所：都営地下鉄大江戸線・六本木駅構内

掲出期間：12月15日（月）～12月21日（日）

※鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

渋谷では、”飛び出るくるま”と、”巨大ケムリ”が漫才万歳！



掲出場所：JR東日本・渋谷駅ハチ公改札内、渋谷メガウォール（KEIO MIRARERU VISION）

掲出期間：12月15日（月）～12月21日（日）

▼JR渋谷駅・ハチ公前改札内

※鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

▼渋谷メガウォール

※ 通行の妨げとならないようルールを守ってお楽しみください。

※ 今回の掲出について、ビル側や運営会社等へのお問い合わせはご遠慮ください。

※ 放映は予告なく変更になる場合がございます。

※ マナー違反が散見された場合、やむを得ず掲載を中止する場合がございます。

大阪・梅田では 令和ロマンとミャクミャク 初共演広告も登場！

「笑神籤（えみくじ）」のプレゼンターは 阿部詩選手、小田凱人選手、横綱・豊昇龍智勝

出場順を決める「笑神籤」のプレゼンターは、東京2020オリンピック柔道金メダリストの阿部詩選手、パリパラリンピック車椅子テニス金メダリストの小田凱人選手、大相撲第74代横綱・豊昇龍智勝の3人が務める。

M-1戦士の命運握る!?笑神籤。プレゼンターが引き当てる順番にご注目を！

※50音順

【番組情報】

「M-1グランプリ2025」

敗者復活戦 12月21日（日）午後3時～よる6時30分

決勝 12月21日（日）よる６時30分～よる10時10分

（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）

番組公式HP：https://www.m-1gp.com/