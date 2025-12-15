広島の新入団選手発表会見が１５日、広島市内のホテルで行われ、指名選手の中で唯一の高校生となるドラフト６位・西川篤夢内野手（神村学園伊賀）が先輩たち顔負けの言葉力で会場のファンをうならせた。

約５００人の鯉党の前にマイクを握り、今の気持ちを問われると、「言葉では表せないぐらいうれしい気持ちと、指名していただいたカープさんへの感謝の気持ちがすごく強いです」とコメント。広島については「地元の伊賀に比べたらかなり都会なので、まだまだ分からないことがたくさんあると思います。ファンの方においしいお店やきれいなスポットを教えていただきたいです」となめらかな口調で答えた。

育成も含めて９人の指名選手の中で唯一の高校生。不安な思いを問われると、「高校生が１人ということで不安や緊張もあったんですけど、昨日、先輩方にあいさつをした時に笑顔で優しく話しかけてくれたので、こういう素晴らしい先輩と同期入団できたことを誇りに思います」と真剣な表情で語った。

西川は右投げ左打ちで身長１８４センチの大型遊撃手。背番号は「５４」となり、「背番号が５４ということで、小園海斗さんが５で、矢野雅哉さんが４なので、将来的には２人の素晴らしいところを出したような選手になりたいです」と力を込め、鯉党はその言葉に何度もうなずいていた。