【App Store iPhoneゲームチャート】『スマスロ ゴッドイーターリザレクション』2週連続で首位（12/8〜14）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2025年12月8日〜14日）では、「有料ゲームチャート」1位に『スマスロ ゴッドイーターリザレクション』、「無料ゲームチャート」1位には『ブロックブラスト （Block Blast）』がランクインした。
【ランキング表】App Store 有料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆人気パチスロ機『スマスロ ゴッドイーターリザレクション』のiOS版ゲームアプリ
「有料ゲームチャート」の『スマスロ ゴッドイーターリザレクション』は、山佐ネクストの同名パチスロ機のスマホ向けアプリ。アラガミ討伐型AT「アラガミバースト」はもちろん、上位STの「漆黒の捕喰者」・ループ率約90%のプレミアムAT「神堕」も搭載している。初登場1位を獲得した前週に続き、首位をキープした。
続く2位には『スイカゲーム-Aladdin X』、3位には『Minecraft』と、人気タイトルがそろって登場。
『スイカゲーム〜』は、ゆるいキュートなイラストが特徴のシンプルなフルーツパズルゲーム「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリ。2024年元日のリリースからもうすぐ2年を迎えようとしているが、引き続き根強い人気を見せている。
5位は、SANKYOのスマートパチスロ機『Lパチスロ かぐや様は告らせたい』のスマホ向けゲームアプリ『パチスロ かぐや様は告らせたい』で、初登場から9週連続のTOP10入りとなった。
◆「無料ゲームチャート」TOP10には2本の新作タイトルが初登場
「無料ゲームチャート」1位の『ブロックブラスト（Block Blast）』は、ブロックゲームと頭脳パズルゲームを組み合わせた“脳トレ”に適した作品。操作はシンプルながら、バックに流れる効果音やリズムが楽しい。
新作としては『交界戦姫 インターフラクタ』（2位）、『風燕伝：Where Winds Meet』（4位）と2タイトルが初登場。
4位の『風燕伝〜』は中国の五代十国時代を舞台にした武侠RPGで、美しいオープンワールドで描かれる江湖での冒険を楽しめる作品。10世紀の中国の世界観のものと、プレイヤーの選択次第で変化するサイドクエストなどが特徴となっている。モバイルのほかにもPS5やPCでもプレイすることが可能だ。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
