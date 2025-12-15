「銃撃事件起きたと連絡が」名門大学で男が発砲　2人死亡、9人けが　授業中の教室に拳銃持って侵入…犯人は逃亡中　アメリカ

大学のキャンパスにとどまる多くの学生たち。

これは、日本からの留学生も多く在籍するアメリカの名門私立大学で11人が死傷した、銃撃事件発生直後の様子。

一方、教室内にいた学生たちは、入り口付近に机とイスでバリケードを作り、身を寄せ合いながら、救助をじっと待ち続けていた。

学生2人死亡、9人けが

銃撃事件が起きたのは、現地13日夕方。

アメリカ東部ロードアイランド州のプロビデンスにある、ブラウン大学でのことだった。

地元警察によると、銃撃はキャンパス内にある工学・物理学系の建物の1階で発生。

期末試験対策の授業が行われていた教室に、拳銃を持った男が侵入し、何かを叫んで発砲したという。

この銃撃により、学生2人が死亡、9人がけがをした。

現場近くの研究室にいたという学生は、事件直後の状況をこう振り返る。

ブラウン大学・工学部の学生：

友人から私たちがいる研究室のそばで、銃撃事件が起きたと連絡が来たのです。だから部屋のドアをすべて閉めて、電気も消して机の下に隠れて次の連絡を待ちました。

これは、キャンパス内で身を潜めていた学生たちを、地元警察が救助に訪れた際の映像。

警察官：

警察です！手を上げて！みんな手を上げて！私たちはあなたたちを助けに来ました。言うことを聞いてください。ゆっくり深呼吸して！けがはしていませんか？

駆けつけた警察官によって、学生たちは無事救助された。

20代男の身柄拘束したが…

教室で発砲した男は犯行後、現場から逃走。

地元警察は、現場を離れる容疑者の姿として防犯カメラの映像を公開し、行方を追っていた。

そして一夜が明けた14日朝、地元警察は大学近郊にあるホテルで、20代の男の身柄を拘束したと発表。

ところが、地元警察は深夜に急きょ会見を開き、拘束していた20代の男を釈放すると発表した。釈放の理由について地元警察は、証拠を精査した結果、起訴できる十分な証拠が得られなかったためとしている。

学生を銃撃した男は、いったいどこに…。

犯行に使われたとみられる拳銃もまだ発見されていない。

現場となったブラウン大学は、多くの日本人留学生も在籍しているが、在ボストン日本総領事館によると、日本人が被害に遭ったという情報は入っていないという。

地元警察は、逃走を続ける銃撃犯の行方を追っている。

（「イット！」 12月15日放送より）