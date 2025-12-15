男性7人組「IMP.」が15日、東京・タワーレコード渋谷店を訪問した。同日発売のアルバム「MAGenter（マゼンタ）」はグループにとって初めて店頭に並ぶ作品。自分たちのCDで埋め尽くされたフロアを眺めて「夢がかなった！」と感激した。

2023年8月18日に「CRUISIN’」で全世界配信デビュー。2年でシングルとアルバムの計5作を発表したが、全てがオンラインストアでの販売。この日がグループにとって“CDデビュー日”で、佐藤新（25）は「（店頭に）自分たちのCDが並ぶのは目標であり、夢だったので本当にうれしい」、椿泰我（27）は「デビューした！と実感できた」とかみしめた。

同店4階では発売に合わせて、大型のパネルや表題曲のミュージックビデオで着用した衣装の展示会も行われた。店内BGMもIMP.がジャックし、基俊介（29）は「店内で自分たちの音楽が流れているのはすごくうれしいですし、テンションが上がりました」と上機嫌。

発売日ということもあり多くのPINKY.（ピンキー、ファンの総称）がみられ、7人の登場にフロアは一時騒然。リーダーの影山拓也（28）は「初めての経験で、れだけ多くの人に見られるのはドキドキしますね」と赤面。パネルへのサインしていたメンバーはブースから手を振り、歓声に応えた。