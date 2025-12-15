山口直也容疑者（30）は“HKT48劇場の常連客”「殺そうと思って刺した」容疑認める供述も　福岡刺傷事件

福岡市中央区で14日、男女2人が刃物で刺された事件。

男性を殺害しようとした疑いで、山口直也容疑者（30）が15日朝、緊急逮捕されました。

最初に刺されたのはアイドルグループ「HKT48」のイベントスタッフをしていた44歳の男性。

さらに、隣接する商業施設で27歳の女性が刺されたのです。

犯行後、自ら110番通報していた山口容疑者。

事件が起きたHKT48劇場の常連客だったことが新たに分かりました。

山口容疑者が身柄確保された現場を捉えたドライブレコーダー映像を確認すると、コンビニの駐車場に捜査員が続々と集まっているのが分かります。

事件は14日午後5時ごろ、福岡市にある「みずほPayPayドーム」のエレベーターホールで起きました。

被害に遭ったのはアイドルグループ「HKT48」のイベントスタッフをしていた44歳の男性。

警察によりますと、男性スタッフが現場に現れた見知らぬ男に「ここにいてはいけない」などと声をかけたところ、突然、包丁で胸を刺されたということです。

被害男性を見た人は「テープみたいな大きいばんそうこうみたいなのを（体に）貼られているのを見ました」と話しました。

この事件のあと、隣の商業施設1階で岡山市から来ていた27歳の女性も刺される事件も発生しました。

刺された2人は意識があり、命に別条はないということです。

事態が動いたのは、事件発生から約9時間後のことでした。

事件現場の南に位置する福岡・春日市内の公衆電話から、「中央区で起きた殺傷事件の男を見た」との110番通報が寄せられたのです。

さらに「自分が犯人だ」という趣旨の話をしたため、発信元へ向かった捜査員が近くのコンビニで山口容疑者を発見。

職務質問したところ、凶器とみられる包丁2本を持っていたうえに、犯行を認めるような話をしたことなどから、緊急逮捕したということです。

捜査関係者によると、山口容疑者はHKT48劇場の常連客で「月に5〜6回来ていた」ということです。

また、調べに対し「殺そうと思って刺した」と供述し、容疑を認めているといいます。

また、27歳の女性が刺された事件についても関与をほのめかしていて、警察は女性に対する殺人未遂の疑いも視野に調べています。