人気の冬小物がまさかの最大50％オフ。earth music&ecologyの超特大フェア、早い者勝ちだよ！
earth music&ecologyでは2025年12月15日現在、最大50％オフの「GOODS FAIR」を開催しています。
万能な冬小物、コスパ良く買うなら今！
フェアの対象となるのは、シューズ、ファッション雑貨、アクセサリーなど全141アイテム。
暖かさも着回し力もバツグンな「ORiental TRaffic ムートンタッチブーツ」は7999円から3999円、トレンド感と着脱のしやすさを両立した「ORiental TRaffic マウンテンブーツ」は8999円から6298円、シーンに合わせて使い分けができる2WAY仕様の「ファーラウンドバッグ」は4999円から2499円に。
冬のファッションを暖かく、そして心地よく過ごせるアイテムを、コスパ良くゲットできます。
さらに、人気ブランドやキャラクターとのコラボアイテムもお得にゲットできるチャンス。
「CONVERSE×earth ALL STAR PLTS」は1万450円から5225円、「PEANUTS/earth アソート3Dアートトート」は3999円から1999円、「Disney/チュールフリルスマホショルダー」は3499円から2098円になっています。
残り僅かの商品や、サイズ欠けしている商品も増えているので、気になる人はお早めに。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）