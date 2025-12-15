インカレ個人賞発表…MVPは白鷗大のモンガ、早稲田大1年・松本秦は優秀選手賞・得点王・3P王の3冠

12月14日、『第77回全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ2025）』男子決勝が開催。白鷗大学が早稲田大学を101－83で下して、2年ぶり3度目の優勝を果たした。

大会終了後には男子個人賞が発表され、優勝した白鷗大学からは、リバウンド王にも輝いた大黒柱のモンガ バンザ ジョエルが最優秀選手賞を受賞。さらに、佐古竜誠と内藤晴樹が優秀選手賞に選出され、優秀監督賞には指揮官を務めた網野友雄氏が選ばれた。





決勝で36得点を挙げた早稲田大学の松本［写真］＝西山晴

準優勝の早稲田大学からは、岩屋頼が敢闘賞に選出。優秀選手賞には三浦健一と松本秦が名を連ね、1年生ながら得点王と3ポイント王の2冠に輝いた松本は、大きなインパクトを残した。また、三浦はMIP賞も受賞している。

そのほか、優秀選手賞には3位となった日本経済大学から今泉太陽が選出された。

インカレ2025の男子最終順位と個人賞は以下のとおり。

■男子最終順位



1位：白鷗大学（2年ぶり3回目）



2位：早稲田大学



3位：日本経済大学



4位：東海大学

■男子個人賞



＜最優秀選手賞＞



モンガ バンザ ジョエル（白鷗大学4年）

＜敢闘賞＞



岩屋頼（早稲田大学4年）

＜優秀選手賞＞



佐古竜誠（白鷗大学4年）



内藤晴樹（白鷗大学3年）



三浦健一（早稲田大学3年）



松本秦（早稲田大学1年）



今泉太陽（日本経済大学4年）

＜得点王＞



松本秦（早稲田大学1年）

＜3ポイント王＞



松本秦（早稲田大学1年）

＜リバウンド王＞



モンガ バンザ ジョエル（白鷗大学4年）

＜アシスト王＞



下山瑛司（早稲田大学3年）

＜MIP＞



三浦健一（早稲田大学3年）

＜優秀監督賞＞



網野友雄（白鷗大学）