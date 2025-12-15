NBA史上3人目…ホークスのジェイレン・ジョンソンが23歳で4戦連続のトリプルダブル

アトランタ・ホークスは、12月15日（現地時間14日、日付は以下同）にホームのステイトファーム・アリーナでフィラデルフィア・セブンティシクサーズ相手に120－117で勝利した。

15勝12敗でイースタン・カンファレンス9位につけるホークスは、主力のトレイ・ヤング（右ヒザ捻挫）とクリスタプス・ポルジンギス（病気）を欠く中、ダイソン・ダニエルズがチームトップの27得点に10リバウンド4アシスト2ブロックと大活躍。

さらにオニエカ・オコングが20得点15リバウンド4アシスト2ブロック、ビト・クレイチが19得点4リバウンド、ザカリー・リザシェイが15得点2スティール、ニキール・アレクサンダー・ウォーカーが12得点7リバウンド6アシストと続いた。

そして今シーズン、いずれもチーム最多の平均23.2得点10.5リバウンド8.0アシストを誇るジェイレン・ジョンソンがこの試合でも躍動。12得点10リバウンド12アシストのトリプルダブルでチームを支えた。

203センチ99キロのフォワードは、今シーズンだけで6度目のトリプルダブル。しかも、6日のデンバー・ナゲッツ戦（21得点18リバウンド16アシスト）、7日のワシントン・ウィザーズ戦（30得点12リバウンド12アシスト）、13日のデトロイト・ピストンズ戦（19得点11リバウンド12アシスト）に続いて4試合連続で達成。

今月18日に24歳になるジョンソンは、24歳を迎える前に4試合連続でトリプルダブルをマークしたNBA史上3人目の選手に。現役では初で、アービン“マジック”ジョンソン（元ロサンゼルス・レイカーズ／1度）、オスカー・ロバートソン（元シンシナティ・ロイヤルズほか／5度）に次ぐ快挙となった。

また、ホークス在籍5年目のジョンソンは、通算トリプルダブル数が8度に到達したことで、ムーキー・ブレイロック（7度）を抜き、フランチャイズ新記録を樹立した。



1️⃣ of 1️⃣

Jalen sets the Hawks record for triple-doubles 🤩 pic.twitter.com/nFQj3mUIo5

- Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 15, 2025

【動画】シクサーズ対ホークス戦のハイライトはこちら！





