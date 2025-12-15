2025年12月14日、タレントの佐々木希が自身のYouTubeチャンネルを更新。セレクトショップ『久世福商店』でショッピングをする様子を公開した。

参考：【写真】「贅沢だね」「最高だよ～」佐々木希が紹介した『久世福商店』の購入品

『久世福商店』は国内の人気商品を集めたセレクトショップとなっており、佐々木は以前から来店したかったことを明かした。「きゃー！」「お喋りしてる暇ない」と来店早々大興奮で、「どうするの」「もう～」と迷いながらも物色していくことに。

佐々木は「贅沢だね」「最高だよ～」と言いながら、ご飯のおともを中心にどんどんカゴのなかへ。動画後半では自宅に帰り、購入品を紹介していく。まず紹介したのは、『お米チップス 米職人』（税込520円）。そして「これ美味しかった」と見せたのは、『ねばねば昆布 きのこ三昧』（税込648円）。この商品は店舗限定の野沢菜味も購入したようだ。

ほかにもしゃけフレークやドーナツ、おつまみなど怒涛の勢いで紹介し、佐々木は「はー満足！」「すんごいじゃない」と、自身の買い物の量に驚いているようだ。そして普段よく買っているのは『まるごとえびせんべい』（税込550円）だと明かし、佐々木と母、親子で好きだという『キス骨せんべい』（税込699円）もしっかりと購入したようだ。

今回の動画に視聴者からは「かわいすぎてびっくり」「癒される」といった声が集まった。

（文＝向原康太）