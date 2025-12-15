5人組ロックバンド WINOが、新曲「Only time knows」を12月28日にリリースする。

今作は、2002年の解散前にリリースされたアルバム『EVERLAST』以来23年ぶりの新作。12月28日に恵比寿 LIQUIDROOMにて開催される23年ぶりの復活ワンマンライブ当日にリリースされる。今作はVICTOR ONLINE STORE限定販売の完全生産限定盤となり、CDシングルと両面マフラータオルのスペシャルセットに。加えて、送料が無料となるライブ当日の会場受け取りも申し込みを受け付けている。

今作はタイトル「Only time knows」の通り、解散から復活までの時間の歩みが歌詞の中にも色濃く表現されており、再始動に相応しい1曲となっている。レコーディングメンバーはワンマン公演と同様に、オリジナルメンバーである吉村潤（Vo）、久永直行（Gt）、外川慎一郎（Gt）のフロント3人に、元 NUMBER GIRLのメンバー 中尾憲太郎（Ba）と、自身のバンド LIGHTERSをはじめAcidclank等でも活動するJuon Tahara（Dr）が参加した。

ジャケットアートワークおよびタオルのデザインは、ファッションデザイナーの宮下貴裕（Number (N)ine By Takahiro Miyashita）が手掛けている。

さらに、12月28日の復活ワンマンライブ『afterwords:WINO』が、『MUSIC ON! TV』にて『M-ON! LIVE WINO 「afterwords:WINO」』として2026年1月28日22時からオンエアされることが決定した。

なおWINOは、12月10日に映像作品『CHRONICLE 』をリリース。1998～2002年活動期のMV全16本に加え、20余年ぶりに倉庫から発掘された貴重なライブ、オフステージ映像などが収録されている。

（文＝リアルサウンド編集部）