WINO、23年ぶりの新曲「Only time knows」リリース決定！復活ワンマンをエムオン!にて独占放送

ロックバンド・WINOが、12月28日に恵比寿LIQUIDROOMにて開催する23年ぶりの復活ワンマンライブ当日に、新曲「Only time knows」をリリースすることを発表。併せて、同ライブが、2026年1月28日22時から、MUSIC ON! TV（エムオン!）にてオンエアされることも決定した。

■解散から復活までの時間の歩みが表現された、再始動にふさわしい一曲

2002年の解散前にリリースされたアルバム『EVERLAST』以来、こちらも23年ぶりの新作となる今作は、CDシングルと両面マフラータオルのスペシャルセットとなっており、VICTOR ONLINE STORE限定販売の完全生産限定盤。送料が無料となるライブ当日の会場受け取りも申し込みを受け付けている。

「Only time knows」はそのタイトルのとおり、解散から復活までの時間の歩みが歌詞の中にも色濃く表現された、再始動にふさわしい一曲。

レコーディングメンバーは、ワンマン公演と同様に、オリジナルメンバーである吉村潤（Vo）、久永直行（Gu）、外川慎一郎（Gu）のフロント3人に、元NUMBER GIRLのメンバーで、常に多くのバンドやセッションに参加する中尾憲太郎（Ba）と、自身のバンド・LIGHTERSをはじめ、Acidclankなどでも活躍する新進気鋭のドラマー・Juon Tahara（Dr）が参加。2025年型にモデルチェンジしたWINOサウンドに注目が集まる。

ジャケットアートワークおよびタオルのデザインは、ファッションデザイナーの宮下貴裕（Number (N)ine By Takahiro Miyashita）が手掛けた。

そして、12月28日に恵比寿LIQUIDROOMにて開催されるワンマンライブ『afterwords:WINO』が、MUSIC ON! TVにて『M-ON! LIVE WINO「afterwords:WINO」』として、2026年1月28日22時からオンエアされることも決定した。

■映像作品『CHRONICLE ＜1998-2002＞』も販売中

12月10日には、映像作品『CHRONICLE ＜1998-2002＞』をリリース。1998年から2002年までの活動期のMV全16本に加え、20余年ぶりに倉庫から発掘された貴重なライブ＆オフステージ映像などを収録。1998年の下北沢Club Que、1999年の『FUJI ROCK FESTIVAL』、2000年の赤坂BLITZ、そして解散ライブとなった2002年11月に新宿LIQUIDROOMにて開催された『Club Snoozer』で最後に演奏した「Go Straight Song!」など、収録時間が135分を超える、WINOの映像アーカイブ作品完全版となっている。

さらに、当時の貴重な写真資料を一挙所収する全84ページのスペシャルブックレットが付属。オリジナルメンバー5人への最新取材も行い、活動当時を振り返る現在の心境などを抜粋してブックレット内に掲載された。

映像ディスクと豪華ブックレットを同梱した特製ボックス入りで、Blu-rayとDVDの2種類が用意され、ビクターオンラインストアのみで販売中だ。

WINOは1995年に結成。国内外の音楽をリアルタイムで吸収し、どのバンドにも似ない独自の音楽性を築き上げた5人組ロックバンド。1998年、シングル「Devil’s Own」でメジャーデビュー。強靭なグルーヴと美しいメロディが織りなす楽曲群は、ジャンルや世代を超えて支持を集めた。2001年には、TVアニメ『HUNTER×HUNTER』のオープニングテーマ「太陽は夜も輝く」がスマッシュヒット。全4作のアルバムを残し2002年に解散するも、バンドとしての存在感と圧倒的なソングライティングは、今なお色褪せることがない。

■リリース情報

2025.12.10 ON SALE

Blu-ray＆DVD『CHRONICLE ＜1998-2002＞』

2025.12.28 ON SALE

SINGLE「Only time knows」

■番組情報

MUSIC ON! TV『M-ON! LIVE WINO「afterwords:WINO」』

[2026年]

01/28（水）22:00～23:30

■ライブ情報

『afterwords:WINO』

12/28（日）東京・恵比寿LIQUIDROOM

