

日経平均株価

始値 50352.09

高値 50432.10

安値 49965.68

大引け 50168.11(前日比 -668.44 、 -1.31％ )



売買高 22億6473万株 (東証プライム概算)

売買代金 5兆1128億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は急反落、一時フシ目の5万円台割る場面も

２．前週末ナスダック急落の流れ引き継ぎ半導体株など軟調

３．日銀短観を受け金融政策決定会合での利上げ観測強まる

４．内需系バリュー株など買い優勢、TOPIXはプラス圏着地

５．値上がり銘柄数1200上回る、全体の76％の銘柄が上昇



■東京市場概況



前週末の米国市場では、NYダウは前日比245ドル安と3日ぶりに反落した。AI投資を巡る不透明感からハイテク株を中心に売りが優勢となった。



週明けの東京市場では、半導体関連の主力株などに売りが目立ち、日経平均株価は急反落。一時フシ目の5万円大台を割り込む場面もあった。



15日の東京市場は、日経平均が大幅反落を余儀なくされた。前週末の米国株市場でハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が400ポイント近い急落をみせたほか、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)が5％強の急落をみせたことで、この流れを引き継ぐ格好となった。また、寄り前に発表された日銀短観が改善傾向を示したことから、今週末19日までの日程で行われる日銀金融政策決定会合での利上げ観測が一段と強まったことも半導体セクターを中心に売りを加速させた。ただ、内需系のバリュー株には買いが優勢で、TOPIXはプラス圏で着地している。業種別では33業種中25業種が上昇、値上がり銘柄数は1200を超え、プライム市場全体の76％を占めるなど、実質的には買い気の強い地合いであったといえる。



個別では、売買代金首位となったソフトバンクグループ<9984>が1000円超の下げとなったほか、キオクシアホールディングス<285A>も大商いながら大幅安に売り込まれた。アドバンテスト<6857>の下げが目立ち、フジクラ<5803>も下落した。三菱重工業<7011>が冴えず、ファナック<6954>も軟調に推移。ＫＬａｂ<3656>が急落、日本製鋼所<5631>も大幅安。イビデン<4062>、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525>などの下げも目立った。



半面、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>、三井住友フィナンシャルグループ<8316>などメガバンクが強さを発揮、信越化学工業<4063>も物色人気を集めている。イオン<8267>が戻り足を強め、リクルートホールディングス<6098>も値を上げた。フィットイージー<212A>がストップ高で値上がり率トップとなり、ホギメディカル<3593>も値幅制限いっぱいに買われた。メディカル・データ・ビジョン<3902>は1本値でストップ高カイ気配に張り付いたまま買い物を残した。ラクスル<4384>、アドウェイズ<2489>が値を飛ばし、神戸物産<3038>も大幅高。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はリクルート <6098>、信越化 <4063>、イオン <8267>、トヨタ <7203>、豊田通商 <8015>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約100円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、ＳＢＧ <9984>、ＴＤＫ <6762>、ファナック <6954>、東エレク <8035>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約695円。うち357円はアドテスト1銘柄によるもの。



東証33業種のうち上昇は25業種。上昇率の上位5業種は(1)陸運業、(2)銀行業、(3)輸送用機器、(4)サービス業、(5)小売業。一方、下落率の上位5業種は(1)非鉄金属、(2)鉄鋼、(3)電気機器、(4)機械、(5)その他製品。



■個別材料株



△ＦＥＡＳＹ <212A> [東証Ｐ]

連続大幅増益見通しや大幅増配計画。

△地域新聞社 <2164> [東証Ｇ]

「生成AIを活用した心理状態デジタルツインによる介入効果最大化技術」の特許権利化。

△ＭＤＶ <3902> [東証Ｐ]

日本生命による買収報道「本日取締役会に付議」とコメント開示。

△アドウェイズ <2489> [東証Ｐ]

収益予想を大幅に上方修正。

△コリー <4175> [東証Ｇ]

ディズニーＩＰ使用のオンラインゲーム開発と発表。

△ファンディノ <462A> [東証Ｇ]

今10月期営業5.3倍増益予想。

△室町ケミカル <4885> [東証Ｓ]

上半期営業益倍増など業績予想を大幅上方修正。

△ＨＩＳ <9603> [東証Ｐ]

26年10月期は大幅増収増益で5円増配見通し。

△スペース <9622> [東証Ｐ]

25年12月期業績予想及び配当予想を上方修正。

△丹青社 <9743> [東証Ｐ]

26年1月期業績予想及び配当予想を上方修正。



▼ポスプラ <198A> [東証Ｇ]

東証が信用規制の臨時措置を実施。

▼ＳＢＧ <9984> [東証Ｐ]

ナスダック大幅安のリスクオフで信用の投げ誘発。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)ＦＥＡＳＹ <212A>、(2)ホギメデ <3593>、(3)ＭＤＶ <3902>、(4)ラクスル <4384>、(5)アドウェイズ <2489>、(6)スペース <9622>、(7)丹青社 <9743>、(8)神戸物産 <3038>、(9)ソラスト <6197>、(10)サトー <6287>。

値下がり率上位10傑は(1)ＫＬａｂ <3656>、(2)日製鋼 <5631>、(3)キオクシア <285A>、(4)イビデン <4062>、(5)アドテスト <6857>、(6)コクサイエレ <6525>、(7)ＳＢＧ <9984>、(8)日本マイクロ <6871>、(9)ｇｕｍｉ <3903>、(10)東京精 <7729>。



【大引け】



日経平均は前日比668.44円(1.31％)安の5万0168.11円。ＴＯＰＩＸは前日比7.64(0.22％)高の3431.47。出来高は概算で22億6473万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1218、値下がり銘柄数は346となった。東証グロース250指数は669.05ポイント(11.13ポイント高)。



［2025年12月15日］





株探ニュース

