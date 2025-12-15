フロンティアインターナショナル <7050> [東証Ｇ] が12月15日大引け後(18:30)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期比2.8倍の11.3億円に急拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の15.7億円→18.2億円(前期は12.6億円)に15.6％上方修正し、増益率が24.2％増→43.6％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益は前年同期比20.0％減の6.8億円に減る計算になる。



同時に、1月31日割当の1→2の株式分割に伴い、期末一括配当を従来計画の113円→63円(株式分割前換算では126円)に修正した。年間配当は実質11.5％の増額となる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.8倍の8.9億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.0％→10.1％に大幅改善した。



