日経225先物：15日19時＝60円高、5万300円
15日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比60円高の5万300円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万168.11円に対しては131.89円高。出来高は1544枚となっている。
TOPIX先物期近は3440ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.53ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50300 +60 1544
日経225mini 50305 +65 24339
TOPIX先物 3440 +6 1702
JPX日経400先物 31075 +20 186
グロース指数先物 654 +3 264
東証REIT指数先物 売買不成立
