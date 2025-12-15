　15日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比60円高の5万300円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万168.11円に対しては131.89円高。出来高は1544枚となっている。

　TOPIX先物期近は3440ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.53ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50300　　　　　 +60　　　　1544
日経225mini 　　　　　　 50305　　　　　 +65　　　 24339
TOPIX先物 　　　　　　　　3440　　　　　　+6　　　　1702
JPX日経400先物　　　　　 31075　　　　　 +20　　　　 186
グロース指数先物　　　　　 654　　　　　　+3　　　　 264
東証REIT指数先物　　売買不成立

