12月15日は年金支給日です。今年の県内では、特殊詐欺の被害額が過去最多となっています。警察が被害防止を呼びかけるイベントを開きました。



秋葉警察署の署員が幼稚園児とともに配っているのは『からし』。

「特殊詐欺をこらし(からし)めろ」にかけて、特殊詐欺被害防止を呼びかけようと配りました。



■参加した園児

「(悪い人が)いなくなってほしい。」

■参加した園児

「困ってほしくない。」

■参加した園児

「逮捕してほしい。」



今年、県内の特殊詐欺の被害額は10月末時点で9億5436万円と過去最多。とくに『ニセ警察官』をかたる詐欺への注意を呼びかけています。



■秋葉警察署生活安全課 岡村勇樹課長

「警察官が『事件に関わっていますよ』という話、『現金が必要です』という話をすることはありません。」



秋葉署管内でも今年は、12月15日時点で9件・被害額1億223万円の特殊詐欺事件が起きているということです。