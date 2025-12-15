（宮脇）

独自の視点で旬な情報をお伝えする「ミヤワキのシテン」。お伝えするのはこちら。発生から1週間が経ちました青森県東方沖地震についてお伝えします。今回、発生直後に現地に向かい情報収集を行った、NPO法人ピースウィンズのメンバーに現地の様子と災害への対策についてお話を伺いました。



神石高原町に拠点を置くNPO法人ピースウィンズ・ジャパンは、能登半島地震でも被災者の救助や復旧支援にあたりました。今回の地震でも発生翌日に現地に向かい支援に向け調査を行いました。





■ピースウインズ・ジャパン 空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"田邊 圭 マネージャー「自分の想像との乖離がすごくあって、道路を走っていても見るからにわかるような被害はあまり見られなかった。お店に入って話を聞くと、建物の被害はなかったけど家の中の家財が倒れて、お店を再開させるのに1日かかったという話を聞いた。」それでも気になるのが時間帯。今回の発生はあたりも暗い午後11時過ぎでした。■ピースウインズ・ジャパン 田邊 圭 マネージャー「避難所はわかっているけど、どうやって移動すればいいのか、暗い中で移動するのは状況が変わるので、日頃から確認しておくのは大事 。」またこの時期特有の注意も。■ピースウインズ・ジャパン 田邊 圭 マネージャー「現地に着いたときは雪が降っていたし、避難所など必ずしも潤沢な物資があるわけではないと、毛布だとか防寒対策をしておくことはすごく大事だと思う。」（スタジオ・宮脇）青森県によるとけが人は32人建物被害が540件（14日午後2時時点）。ただ、断水が発生した場所も。今回、お話を聞いて感じた上でのミヤワキのシテン。「災害発生時の時間や気温」。この点に関して、最新の防災グッズを取材しました。■■■【VTR】■■■向かったのはハンズです。■宮脇リポート「防災にも役立つコーナーです。懐中電灯だけでもいろいろな種類のものがあります。」売り場には軽くて丈夫なものや、どのタイプの電池にも対応するものなど、10種類以上が並びます。■宮脇リポート「特に役立つのが頭にライトをつけるタイプ。手を自由に使うことが出来るので、暗闇の中でもいろいろな動作が可能になります。」手を塞がず足元も照らせ、移動の負担も軽減します。また、ポケットサイズのライトも。クリップで簡単に衣服に装着できます。そして防寒対策に効果的なのがアルミシートです。■ハンズ担当者「ポンチョでかぶって着るタイプ。体温を逃さないので保温対策になる。」また、使いやすいブランケットタイプの物や、寝袋のように体をすっぽり包み込むものもあります。地震発生後は非常食などを含め、売り上げが普段の3倍になったということです。■ハンズ担当者「遠い場所で地震が起きても、防災対策に関心をもって購入することが多い。」2025年12月15日放送