12月21日（日）放送のサンデーPUSHスポーツは…MC川島明待望の企画がついに実現！競馬1時間SP 歴代の名レースベスト10を紹介！
川島待望の企画がついに実現！競馬SP
ＭＣ：川島明（麒麟）
ゲスト：村竹ラシッド、田中道子、ウエンツ瑛士、武知海青（THE RAMPAGE）
長谷川忍（シソンヌ）、ニシダ（ラランド）、村重杏奈
MC川島がスポーツ番組を始めて4年、ついに待望の企画が実現！競馬SP！
ファン歴31年の川島が競馬好きゲストと共に競馬愛を語りつくす！
徹底解説で競馬を知らない人でもその魅力がわかる！
■歴代の名レースから川島がベスト10を紹介
川島が独断と偏見で選んだ歴代の名レースベスト10を紹介！
あの名馬やアイドルホースなど数々のスターホースたちが登場！
どちらが勝ったかわからない伝説のレースに議論勃発！？スタジオ大興奮！
■知られざるジョッキーの妻に密着
過酷な生活を送るジョッキーを支える妻に密着！
体調を崩さないようネギを大量にいれる！？グルテンフリーのとうもろこし麵！？
知られざるジョッキーメシやジョッキーあるあるを大公開！