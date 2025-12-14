次回のサンデーPUSHスポーツは2025年12月21日（日）放送！
川島待望の企画がついに実現！競馬SP

ＭＣ：川島明（麒麟）
ゲスト：村竹ラシッド、田中道子、ウエンツ瑛士、武知海青（THE RAMPAGE）
　　　　長谷川忍（シソンヌ）、ニシダ（ラランド）、村重杏奈

■川島待望の企画がついに実現！競馬SP！
　MC川島がスポーツ番組を始めて4年、ついに待望の企画が実現！競馬SP！
　ファン歴31年の川島が競馬好きゲストと共に競馬愛を語りつくす！
　徹底解説で競馬を知らない人でもその魅力がわかる！

■歴代の名レースから川島がベスト10を紹介
　川島が独断と偏見で選んだ歴代の名レースベスト10を紹介！
　あの名馬やアイドルホースなど数々のスターホースたちが登場！
　どちらが勝ったかわからない伝説のレースに議論勃発！？スタジオ大興奮！

■知られざるジョッキーの妻に密着
　過酷な生活を送るジョッキーを支える妻に密着！
　体調を崩さないようネギを大量にいれる！？グルテンフリーのとうもろこし麵！？
　知られざるジョッキーメシやジョッキーあるあるを大公開！