次回のサンデーPUSHスポーツは2025年12月21日（日）放送！

川島待望の企画がついに実現！競馬SP

ＭＣ：川島明（麒麟）

ゲスト：村竹ラシッド、田中道子、ウエンツ瑛士、武知海青（THE RAMPAGE）

長谷川忍（シソンヌ）、ニシダ（ラランド）、村重杏奈

■川島待望の企画がついに実現！競馬SP！

MC川島がスポーツ番組を始めて4年、ついに待望の企画が実現！競馬SP！

ファン歴31年の川島が競馬好きゲストと共に競馬愛を語りつくす！

徹底解説で競馬を知らない人でもその魅力がわかる！

■歴代の名レースから川島がベスト10を紹介

川島が独断と偏見で選んだ歴代の名レースベスト10を紹介！

あの名馬やアイドルホースなど数々のスターホースたちが登場！

どちらが勝ったかわからない伝説のレースに議論勃発！？スタジオ大興奮！

■知られざるジョッキーの妻に密着

過酷な生活を送るジョッキーを支える妻に密着！

体調を崩さないようネギを大量にいれる！？グルテンフリーのとうもろこし麵！？

知られざるジョッキーメシやジョッキーあるあるを大公開！