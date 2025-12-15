¿ô»ú¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤«Ã£À®¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤â¤Î¤È¤Ï
¡¡µð¿Í¤Î´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡ÊÆüÍË¸å4¡¦55¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£Íèµ¨Ã£À®¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í18Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»1929°ÂÂÇ¡¢289ËÜÎÝÂÇ¡¢944ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿¹¥ÂÇ¼Ô¤Î´Ý¡£
¡¡Ì¾µå²ñÆþ¤ê¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ëÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤È71¡×¤À¤¬¡¢²áµî47¿Í¤·¤«Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÄÌ»»300ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤È11¡×¡¢1000ÂÇÅÀ¤â¡Ö¤¢¤È56¡×¤È¶èÀÚ¤ê¤Î¿ô»ú¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤´Ö¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦²Ú¡¹¤·¤¤¿ô»ú¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢´Ý¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢º£Ç¯¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÍèÇ¯¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥µ¥é¥ê¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤â¤¢¤È²¿ËÜ¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢À¨¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥¿¸«¤Æ¡¢µ²±¥²¡¼¡Ê¥²¡¼¥à¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÇ¤Á½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÎÝ½Ð¤Æ¡¢ÂÇ¤Æ¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦»þ¤È¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´Ý¤Ç¤âÍèµ¨Ã£À®¤·¤¿¤¤¿ô»ú¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¶¯¤¤¤Æ¤¤¤¦¤Ê¤é2000»î¹ç½Ð¾ì¤â¤¢¤È¾¯¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤«Ã£À®¤·¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡´Ý¤Ï¸½ºß¡¢ÄÌ»»1962»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¶èÀÚ¤ê¤Î2000»î¹ç½Ð¾ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤È38¡×¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¦¤È¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Åç¡¢µð¿Í¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤éÎ¢Êý¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â2000»î¹ç½Ð¾ì¤ÏÍèµ¨Ã£À®¤·¤¿¤¤¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£