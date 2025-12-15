Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月15日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は年内にマイナスポイントを全て返済することを目指すセガサミーフェニックス。醍醐大（最高位戦）が約1カ月ぶりのトップを取り、貢献できるか。

【映像】目指せ、借金返済！醍醐大が大仕事果たすか

昨年優勝チームであるセガサミーフェニックスだが、今年はなかなか上位争いにも食い込めていない。開幕直後は連敗が続き最下位に。それでも徐々に巻き返しリーグ中団まで上がってきた。6位までのレギュラーシーズン突破ボーダーもマイナスにある状況で、借金返済は大きな意味を持つ。醍醐、ここは働きどころだ。

同じくマイナス域にある渋谷ABEMASも、年内に作った負債は年内に消し去りたい。白鳥翔（連盟）は大崩れしないものの、トップは約1カ月取れていない。リーグ5位とはいえ、マイナスのままでは感触も悪いだけに、少しでもポイント挽回を狙って冷静に打つ。

プラスチームが4チームという状況で、赤坂ドリブンズはリーグ4位。浅見真紀（最高位戦）は個人連勝中と大きく貢献している。ド派手な勝利というイメージはあまり持たれないが、果たしている役割は絶大。優秀なママ雀士が、ここでもさらに一仕事だ。

首位を走るEXを風林火山。一時はどこまでポイントを伸ばすかと思われたが、さすがに昨シーズンの赤坂ドリブンズのように＋600、＋700、さらには＋1000とポイントを伸ばすのは難しいようだ。監督兼選手、二階堂亜樹（連盟）も6戦連続でトップなし。そろそろ年末に向けて、もう一度加速したい。

【12月15日第1試合】

赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）個人7位 ＋169.4

EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）個人17位 ＋51.4

渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）個人13位 ＋106.2

セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）個人33位 ▲141.8

【12月12日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋532.5（60/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋497.3（62/120）

3位 BEAST X ＋284.5（62/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋45.3（58/120）

5位 渋谷ABEMAS ▲133.4（62/120）

6位 U-NEXT Pirates ▲175.2（64/120）

7位 セガサミーフェニックス ▲175.3（60/120）

8位 TEAM雷電 ▲176.7（60/120）

9位 EARTH JETS ▲269.8（62/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲429.2（58/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

