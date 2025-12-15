俳優・瀬戸康史さんの妹で俳優の瀬戸さおりさんと、俳優の宮粼秋人さんは、それぞれのインスタグラムで結婚したことを発表しました。



瀬戸さんの投稿では、「お世話になっている皆様へ、ご報告です。」と題した投稿で、「私事で恐縮ではございますが、この度、宮粼秋人と瀬戸さおりは結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と結婚を報告しました。

続けて、「温かくご声援をくださる皆様、これまでお仕事でご指導いただきました皆様、友人、そして家族の深い理解と支えがあってこそ、このようなご報告をさせていただくことができ、心より感謝いたします」と感謝の気持ちを伝えています。









また、「今後は夫婦として、お互いを支え合いながら あたたかい家庭を築いていきます。そして表現者として、これまで以上に精進を重ね、より良い作品をお届けできるよう努力してまいります」と決意が綴られています。

最後に「感謝の気持ちを胸に、一日一日を大切に二人で歩んでまいりますので、今後とも夫婦共々よろしくお願い申し上げます」と呼びかけています。

また、投稿にはメッセージと宮粼さんと並んだ写真が掲載されています。

投稿された写真の瀬戸さんは、黒いジャケット姿で手には緑・紫・ピンクの花束を持っています。





宮粼さんは茶色のスーツに白いシャツ、黒いネクタイという装いです。2人は互いに視線を交わし、温かな表情を浮かべています。

宮粼秋人さんもインスタグラムで同様の投稿をし、結婚を報告しています。



【担当：芸能情報ステーション】