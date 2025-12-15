どうなる“定数削減” 自民党愛知県連会長「多分無理ですね」

（大石邦彦アンカーマン 12月12日 東京・千代田区）

「寒風吹きすさぶ永田町に来ています。会期末が迫る中、議員定数の削減法案は一体どうなるのでしょうか。国会議員を直撃します」

定数削減やるのやらないの？自民議員からは｢今国会での成立はたぶん無理｣の声も 各党議員の本音は

国会は17日（水）が、臨時国会の会期末。自民党と日本維新の会は、衆議院の定数465を「1割削減」する法案を、この国会で成立させる方針でしたが…





（大石）「定数削減の法案は今国会では成立しないのですか」（自民 丹羽秀樹衆院議員）「たぶん無理ですね。今国会の日程でいくと非常に厳しいと思う」自民党愛知県連会長の丹羽秀樹議員は、今国会での成立は不可能と言い切ります。

（大石）「無理な理由というのは、まだ生煮えの法案だからですか」



「議論が深まっていない部分と、やはりこれは第一党だけで決めてよい法律ではなく、いろいろな政党の意見を聞く…まだそういった場が設けられていないので」

維新 吉村代表は「会期延長」を主張…“表向き言わざるを得ないだけ”？

日本維新の会の吉村洋文代表は「結論が出るまで国会の会期を延長すべきだ」と主張していますが、ある自民党幹部は「表向きそう言わざるを得ないだけだ」と、会期延長に否定的です。



「ゴール地点が変わって『法案を出した』ということで、まず維新と合意されたんじゃないかと私は思う」

「つまり今回は定数削減、“成立”というゴールポストがあったのに、それをもっと前に持ってきて、もう“出したからいいだろう”みたいな」



「とりあえず試合が行われるようになったら、まずはいいだろうと」

「連立合意書には『法案を提出し、成立を目指す』と…」

では、日本維新の会 杉本和巳議員はどう考えているのでしょうか。



（維新 杉本和巳衆院議員 12月12日）

「連立合意書を持ってきました。『法案を提出し、成立を目指す』って書いてある。私はこの文の通り読むべきだと思っていて、高市さんと吉村代表との約束は、『とにかく法案出すんだ』と。“成立を目指して”いるんです」

合意書に書かれた「成立を目指す」との表現。その実現の“本気度”は？



（杉本衆院議員）

「自己犠牲的な意識が全くなくて『私の選挙区は大事にしたい』、場合によっては『世襲したい』という政治がいまだにある」

立憲民主 重徳和彦衆院議員「維新が自民に忖度して…」

議員定数削減よりも「政治とカネ」の問題の見直しが優先だと指摘する立憲民主党は。



（立憲民主 重徳和彦衆院議員）

「定数削減の話は維新が自民に忖度して『政治とカネの話あんまりやりたくないですよね。だったらこっちやりません？』という順番を入れ替えようとした話なんで、それは許さんと。そう言って政治とカネの問題を先延ばしにしようとしている。やっぱり選挙制度改革と定数削減をセットで考えるべきだと私は思う」



結局、衆議院の議員定数1割削減は、やるの？やらないの？

自民党の総務部会長として、維新との連立にも奔走した鈴木英敬衆院議員は…



（大石）

「維新がおしている定数削減。この意味あいは何なのか。コスト削減だと、他でもコスト削減できる。この意味は何なのか」

（自民 鈴木英敬衆院議員）

「『コスト削減のために』というのではないと思う。僕の認識はやはり維新の吉村代表が、自民との連立政権を組む際に『“改革”をちゃんとやれるのか。今までと違う形で改革をやれるのか』という試金石にしたかったんだと思う。国会中継を国民が見て、寝ているような人がいることに対し、『もっと国会議員が気を引き締めて、この難局に仕事をしてほしい』という声も聞くので」



議員定数削減への本気度はどこまで？この人にも聞きました。

河村たかし衆院議員「世襲の方をストップせなあかん」

（大石）

「議員定数削減は一議員として賛成？」



（河村たかし衆院議員）

「削減は賛成ですけれど、本質から外れとる。世襲をストップせなあかん。同じようなやつばっか出てきて、数が少なかろうが多かろうが、詐欺師が増えるだけ」



（大石）

「今の定数削減は本質なき改革だと」



（河村衆院議員）

「そう、それが延々と日本の政治は続いとる」

