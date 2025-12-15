µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÅ¥¤Þ¤ß¤ì¡É¼«Á³½ò·¡¤êºî¶È¤ØÇ®Ãæ»Ñ¡Ä°é»ù¡õ½÷Í¥¶È¡ÈÎ¾Î©¡É¤ò»Ù¤¨¤ëÉ×¤ÎÂ¸ºß
¡¡12·î14Æü¡¢Íò¤ÎÁêÍÕ²íµª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÁêÍÕ¥Þ¥Ê¥Ö¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÆÃÈÖ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤ËµÜºê¤¢¤ª¤¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¼«Á³½ò·¡¤ê¡É¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÍÕ¤µ¤ó¤Ï¤¸¤áÈÖÁÈ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎDAIGO¤µ¤ó¤é½Ð±é¿Ø¤¬¡¢¥¹¥³¥Ã¥×¤ä¥¯¥ï¤ò¼ê¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¼!¡Ù¤È¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡¢Çò¤¤¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¤¤¤¦Áõ¤¤¤ÎµÜºê¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÍÕ¤µ¤ó¤¬¡ØÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤Î?¡Ù¤ÈÌä¤¦¤È¡¢µÜºê¤µ¤ó¤Ï¡Øµ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡Ù¤ÈÊÖÅú¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥É¥ê¥ë¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ·¡¤ëºî¶È¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¡¢Â¥¤µ¤ì¤Æºî¶È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥³¥Ã¥×¤ò´ïÍÑ¤Ë»È¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø³Ú¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Å¥¤ò¤«¤Ö¤ë¤³¤È¤â¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¡£»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¼«Á³½ò¤ò·¡¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ºÎ¤ì¤¿¤Æ¤Î¼«Á³½ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Ä´Íý¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¥í¥±¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢µÜºê¼«¿È¤â¡ÖÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¼«Á³½ò·¡¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í!¡×¤È¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î½Ð±é¤ÏÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢X¤Ë¤Ï
¡Ô±éµ»¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥í¥±ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ì¤ë¤Î¡¢ºÇ¹â¤ËÎÉ¤¤!¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â¤â¤Ã¤È½Ð¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡£¡Õ
¡Ô¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¼«Á³½ò·¡¤ê¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤·¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡Á!¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡12·î16Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëµÜºê¡£
¡Ö13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÀ¤´Ö¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÊüÁ÷¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢µÜºê¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤È·ëº§¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4¿Í¤Î»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤Îµ¼Ô¤ÏµÜºê¤Î¸½ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¡¢°é»ù¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢É×¤Ç¤¢¤ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯11·î¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤Æ¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»Å»ö¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¡¢°é»ù¤ä²È»ö¤ò¼êÅÁ¤¦»þ´Ö¤¬Áý¤¨¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µÜºê¤µ¤ó¤Ï°Â¿´¤·¤Æ½÷Í¥¶È¤Ëî²¿Ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2026Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï!¡Ù¤Ë¤â¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢µÜºê¤µ¤ó¤ÏÁ°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó¤ÎÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2026Ç¯¤â¡¢¸ø»ä¤È¤â¤ËÀä¹¥Ä´¤ÎÍ½´¶¤À¡£