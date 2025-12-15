こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

本日2025年12月15日は、27インチの大画面とフルHD解像度を備えた、仕事・学習・動画視聴まで幅広く使えるDellの「27 モニター SE2725HM-A」がお得に登場しています。

【Amazon.co.jp限定】Dell SE2725HM-A 27インチ モニター(5年保証/FHD/IPS,非光沢/HDMI1.4x1,VGAx1/傾き調整) 17,800円 （6％オフ）

27インチの大画面で作業も映像も快適なデル製高コスパモニターが6％オフとお買い得

Dellの「27 モニター SE2725HM-A」は、100Hzのなめらか表示とブルーライト軽減で、目に優しく色鮮やかな映像を映し出す27インチモニターです。今なら6％オフの17,580円で販売中。

高リフレッシュレートでフリッカーが少なく、マウス操作やウィンドウ移動もスムーズで、長時間の作業でも目が疲れにくく快適です。

常時稼働のDell ComfortView Plusを内蔵しているため、黄色の色合いを抑え、色精度を損なうことなく有害なブルーライトを抑えます。

178°/178°の広い視野角で表示を均一に再現可能。また、どの角度からも見やすいIPSパネルを採用し、画面全体の明るさムラが少ないので、動画視聴や写真表示にもおすすめです。

機能的な省スペース設計で作業スペースもスッキリ

HDMIまたはVGAを使用して、ほぼすべてのパソコンに簡単に接続可能。また、電源供給ユニットとケーブルホルダーを内蔵し、配線をまとめてデスク周りがすっきり片付く省スペースで機能的な設計です。

ベゼルが細く映像に集中できるスッキリしたデザインでオフィス・自宅どちらにも自然に馴染みます。

在宅ワークや事務作業用モニターを探している人や、映像も作業もバランスよく楽しみたい方におすすめな「大画面・見やすい・使いやすい」を重視した高コスパモニターを今すぐチェック！

