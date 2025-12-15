Image: © 2025 Warner Bros. Entertainment. All Rights Reserved

今、『ウェポンズ』という映画が公開されていて、むちゃくちゃ話題になっているのをご存知でしょうか？

ネタバレになったら嫌なので、本来なら話題になってほしくないのですが、話題にせずにはいられないほど素晴らしい出来栄えなんです。

ホラー映画好きの私は、「マンネリ化しつつあるホラージャンルに彗星のごとく現れた怪作」だと思いましたね。『ソウ』や『シックス・センス』『死霊館』が出てきたときのような、「あ、この作品をきっかけに何かが変わるかも」と感じさせてくれたから。

では具体的にどこが？ ネタバレしない範囲でお伝えしますね！

（注：トレイラーを貼り付けておきますが個人的には見てほしくない。その方が絶対に楽しめるから）

家と人間の関係描写が絶望的

『ウェポンズ』は、小学校に通う子どもたちが深夜に家を一斉に飛び出したまま戻ってこなかった、という話。特定のクラスの子どもたちが、1人の生徒と担任教師を残して、全員失踪してしまうんです。

もちろん、学校も親も大パニック。疾走していない子どもと、その教師は疑いの目を向けられて繰り返し取り調べを受けます。でも、集団失踪の理由は謎に包まれたまま。物語は、小さな田舎町で発生した事件の真相に迫る謎解き形式で進みます。

この作品が他と違うと感じた最大の理由は、家が怖いこと。家そのものが怖いわけではありません。人々が漠然と抱いていている「家＝守ってくれる場所」という概念を、「実は違うんだよ」と突きつけてくるところが怖いんです。

逃げ込んだ先が殺人鬼の住処だったとか、追ってから逃れて家に入ったけれどまだドキドキするとか、そういう描写を入れたホラー映画はたくさんありますが、『ウェポンズ』では「あ、家って実は私を守ってないじゃん。なんでここにいれば安全だって思っていたんだろう」という絶望的な気づきを与えてくれるんです。いや、わかっちゃいたけど、そんなこと気づきたくなかったよ。

しかも、隠れたけれど結局は見つかって殺されてしまうという王道な展開ではなく、ただ「家は自分を守ってくれるわけではないのに、安心を与えてくれると錯覚してしまう虚しさと絶望」を突きつけるだけ。早い段階から観客から精神的加護を奪っていくんです。

謎解き形式だから展開が読めない

そして本作は、子どもたちの集団失踪理由を担任教師とともに探っていく謎解き形式で展開します。つまり、先が見えない。誰が、何が、どこが原因なのかがわからない。言ってしまえば、ホラー映画好きですらジャンプスケアが予測できない不透明さがあるんです。

ホラー映画にはある程度のクリシェが存在するので、リズムやカメラワークで「次はジャンプスケア（大きな音と映像で驚かすこと）かな」と展開を読みながら鑑賞できます。ホラー映画好きであればあるほど、新作に期待できなくなるのは鉄板クリシェが原因です。

でも、『ウェポンズ』は違う。そもそもタイトルからして意味がわからない。その謎さ具合が、ほぼ毎日ホラー映画を見ている私ですら、本作のジャンプスケアで不意打ちをくらわせました。隣の席の男性も、椅子から飛び上がるほど驚いていましたよ。

これ以上は言えない

で、ここから先は残念ながら言えません。何を言ってもネタバレになっちゃうので。でも、「あー、そうきたか！ 」「え、そうなの？ 」というアハ体験の連続でした。18禁なので、万人にオススメできる作品ではありません。それに、過去に日本で発生した超凶悪事件を彷彿させるような要素もあるので、なんとも言えない気持ちになったのも事実です。

ただ、ホラー映画というジャンルが飽和状態になり、その中で新たな道を模索するべく人種問題に絡めてみたり、シリアルキラーの精神を掘り下げたりする中で、新たな道を示したんじゃないかと感じました。

それこそ、『ソウ』や『シックス・センス』や『死霊館』のように、世間をあっと驚かせた上に、シリーズ化やユニバース化の可能性もあると思いました。

そりゃ、劇場が明るくなった瞬間に会場がざわつき「傑作だな」って言葉が飛び交いますよ。私も、年間ベスト作品だって思いましたもん。

問題があるとすれば、上映劇場が少ないこと。お近くの劇場で上映していたらラッキーとばかりに鑑賞しに行って欲しいです。

あ、18禁ということは忘れずに！

Source: Warner Bros. Entertainment Inc