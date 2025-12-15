¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛËÙÆâ¹±É×»á¡Ö¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ì¡ª¡×µð¿Í¤«¤éà¸½¥É¥é°ÜÀÒá¤ÎµÆÃÏÂçµ©¤ËÁ÷¤Ã¤¿³ÐÀÃ¤ÎÈë·í
¡¡µð¿Í¤Î¸µ¥¨¡¼¥¹¤Ç´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦ËÙÆâ¹±É×»á¡Ê£·£·¡Ë¤¬£±£µÆü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿£´Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦µÆÃÏÂçµ©Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ë¡¢¥¨¡¼¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ø¤ÎÈë·í¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡µÆÃÏ¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Çº´ÅÏÅç½Ð¿È¼Ô¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢°éÀ®£¶°Ì¤ÇÆþÃÄ¡££±£¸£¶¥»¥ó¥Á¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤ÈÍîº¹½½Ê¬¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£²Ç¯£´·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ£²£³Ç¯¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ£µ£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¤·¤«¤·¡¢£²£´Ç¯¤Ï°ì·³ÅÐÈÄ¤¬¤«¤Ê¤ï¤º¡¢ºÆ¤Ó°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼¤ËÉüµ¢¤·¤¿º£µ¨¤Ï£·»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡ËÙÆâ»á¤ÏÆþÃÄÅö»þ¤Î½é¸«¤Ç¡ÖÌÌÇò¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Î£µ£°ÅÐÈÄ¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤ÍèÇ¯Âç¾æÉ×¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤â¤è¤®¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍ½´¶¤ÏÅªÃæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ì·³ÅÐÈÄ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤³¤½ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¡¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£Â®¤¤¿¿¤ÃÄ¾¤°¡¡Íî¤Á¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¡¡ÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤ò¤â¤¦¾¯¤·¾å¤²¤ì¤Ð¤½¤¦¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È³ÐÀÃ¤Ø¤Î½õ¸À¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°ì·³¤ËÄêÃå¤·¤Æ³èÌö¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²ÝÂê¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤éÂÎÎÏ¤À¤±¤¬¿´ÇÛ¤À¡×¤È·üÇ°¤·¡ÖµÆÃÏ¤è¡¢·¯¤âÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤»¤ë¤«¡¡È¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤ÎÌäÂê¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢£±·³¤Ç¤Î»î¹ç´ª¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¾¡Éé¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÙÆâ»á¤ÏµÆÃÏ¤Î¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤Æ¤â´°Åê¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¡ÖµÆÃÏ¡ª¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ì¡ª¡¡¤½¤ì¤¬µð¿Í·³¤Ø¤Î²¸µÁ¤ËÊó¤¤¤ë¤³¤È¤Ø·Ò¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡×¤Èº£¸å¤ÎÈôÌö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£