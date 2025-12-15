渡邊渚「目先の利益にとらわれずに」心境に変化
【モデルプレス＝2025/12/15】タレントの渡邊渚（28）がモデルプレス編集部の取材に応じ、心境の変化を語った。
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃46が12月15日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
◆渡邊渚、心境の変化を明かす
2025年は様々なことに挑戦したという渡邊。駆け抜けた1年は「初めてのこともたくさんあったし、慣れていないからこそ周りに流されたなというものもあって」と振り返った。「自分がやりたくないことをやっている時間はやっぱり苦痛だなって思って」と心境の変化があり「目先の利益にとらわれずに、これからは自分のやりたいことや実現したいことを第一でやっていきたいなと思います」と語った。
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組には北村剛史氏と畠山大輝氏がゲスト出演した。（modelpress編集部）
