「仮面ライダーガッチャード」宮原華音、美腹筋際立つトレーニング姿でハイキック披露「かっこよすぎて二度見」「完璧な腹筋」と反響
【モデルプレス＝2025/12/15】女優、格闘家、ラウンドガールとして活躍する宮原華音が14日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられたボディでのハイキックを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳仮面ライダー女優「バキバキでびっくり」美腹筋披露のトレーニングウェア姿
宮原は「最近全然キックボクシング行けてないけどたまに行くと本当にヘロヘロ」とつづり、ロッカールームでの動画をアップ。セパレートのトレーニングウェアで、鍛え上げられた腹筋とハイキックをする様子を公開している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「完璧な腹筋」「守られたい」「かっこよすぎて二度見した」「脚の上がり方凄い」「バキバキでびっくり」といったコメントが寄せられている。
「仮面ライダーガッチャード」（2023〜2024／テレビ朝日系）に出演し、話題を呼んだ宮原は日本体育大学卒業で、小学生から始めた空手で全国大会に優勝し強化選手に選ばれるほど高い身体能力を持つ。アクション女優として注目を浴び、2023年春にはプロ格闘家としてデビューした。（modelpress編集部）
◆宮原華音、美ボディでハイキック披露
◆宮原華音の投稿に反響
