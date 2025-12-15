床で眠ってしまっている小さな女の子を発見した猫さん。女の子の手をちょんちょんと触って、本当に寝ているのかを確認してみるなど、可愛らしい行動をしていたのだそう。動画は2.7万回以上も再生され、「優しいなぁ」「凄いですね」とのコメントが集まっています。

【動画：遊び疲れ、床で眠っている小さな女の子→気づいたネコが…いつまでも見ていたい『寄り添う光景』】

寝ている女の子を発見した猫さん

YouTubeアカウント「靴下を履くネコアオとウメとクウ」さまに登場したクウちゃん。ある日、アカウント主さん宅のお子さんが、遊び疲れたのか床で眠ってしまっていたのだそう。

クウちゃんは、女の子が本当に寝ているのかどうかわからなかったのか、体に掛かっているブランケットのニオイを嗅いだりして様子をうかがっていたとのこと。

クウちゃんが取った優しすぎる行動とは…

クウちゃんは、女の子の周りをしばらくうろついていたのだとか。そして、隣におもむろに横になると、寝ている女の子の手をちょんちょんと触ったのだそうです。まるで、本当に寝ているのかを確認しているように見えます。

アカウント主さんは、もしかしてクウちゃんは一緒に遊びたかったのかもしれないと思ったのだそうです。もし起きていたら、構って欲しかったのかもしれませんね。女の子が動かないことを確認したクウちゃんは、そのまま寄り添っていたとのことです。

そっと寄り添う

女の子に寄り添いながら、うとうとし始めたクウちゃん。両目を細めて、眠そうにしています。どうやら、起こさずに一緒にいてあげることにしたよう。クウちゃんの手は、女の子の手の横にそっと添えられています。

女の子はぐっすりと眠ってしまっているようで、起きる様子はなかったとのことでした。クウちゃんに寄り添ってもらえたら、いい夢がみられそうですね。

子どもに寄り添うクウちゃんの姿は、YouTubeで2.7万回以上も再生され、「くうよ、脚ピタは反則だぜ」「寄り添っているクウちゃん優しいですね」「やさしい世界」「くうちゃん、ちょんちょん、優しいなぁ」「お手々添えるクウちゃんの可愛い事可愛い事」「手に手を重ねて、手を繋いでいるようだね．．．おや？？クウ君もお眠かな？？」「なかなか起きないから「ぼくも寝ようかな」なんて腰を降ろして側に寄り添うのが可愛いですね」といった声が寄せられています。

YouTubeアカウント「靴下を履くネコアオとウメとクウ」さまには、クウちゃんと一緒に暮らす猫と子どもたちの様子がたくさん投稿されています。ほのぼのとした動画に癒されますよ。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「靴下を履くネコアオとウメとクウ」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。