【大人のしまむら】が頼りになる！ 40・50代に似合う♡「高見えジャケット」

アウターがコーデの主役になるこの時期は、選び方次第で着こなしの幅がぐっと広がるかも。【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】からは、大人世代が今の季節に使えそうなアウターが発売中。カジュアルながら高級感のあるデザインは、プチプラとは思えないほど高見えが叶いそう。そこで今回はしまむらで大人世代におすすめな「高見えジャケット」をご紹介。ぜひ参考にして取り入れてみて。

異素材ミックスで上品さに遊び心をプラス

【しまむら】「プニュフィット / キルト切り替えジャケット」\2,420（税込）

「やわらかきもちよい肌触りと綺麗見え」（公式Instagramによる）の素材を使ったジャケットは美しい表面感が魅力的。サイドから背中にかけて入ったキルト素材の切り替えで、シンプルになりがちなアウターコーデをさりげなくおしゃれに仕上げてくれます。首もとはクルーネック風のデザインで上品な印象に。ほどよくすっきりとしたシルエットなのでタイトスカートからワイドパンツまで様々なボトムスと合わせてもきれいめにまとまりそう。

オールブラックコーデもやわらかな印象に

同シリーズのスカートとセットアップ風に着こなした、シックなオールブラックコーデ。クールに傾きやすいブラックコーデも、キルト素材の切り替えやほっこりとした素材感でやわらかな印象に。ほどよくあいた首もとからハイネックのトップスをちら見せするとぐっと冬らしい着こなしに仕上がります。ハイネックニットやバッグで差し色をプラスして、上品ながら周りと差をつけるスタイリングを楽しむのもおすすめ。

辛口アウターも上品に着こなす

【しまむら】「ジャケット」\3,289（税込）

カーキのミリタリー風のアウターは、女性らしいディテールが詰まった1枚ならいつものコーデにもさくっと取り入れやすいはず。ウエストと裾部分にドローコードがついており、ウエストをきゅっと絞ってメリハリをつけたり、裾を絞ってトレンド感のあるバルーン風シルエットにしたりと自由自在な着こなしが可能。抜け感のある大人のカジュアルスタイルを叶えてくれそうです。膝あたりまでかかる長めの丈でさりげなく体型カバーも狙えるのが嬉しいポイント。

冬のきれいめコーデの垢抜けに

カーディガンとチェックパンツのきちんと感のある着こなしに、カジュアルなジャケットを羽織れば垢抜けたカジュアルコーデに。ダークトーンになりやすい冬の着こなしには、淡いグレーやカーキを取り入れることで、落ち着きがありつつもやわらかく明るい印象に。ウエストを絞ることでゆったりとしたアイテムの着こなしの中にメリハリを生み、スタイルアップを狙ってみて。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S