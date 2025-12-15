猫が人に甘える光景は、いつ見ても心を和ませてくれるものです。しかし今回SNSで話題になっているのは、家猫になってまだ24時間も経っていない三毛子猫の姿でした。保護直後とは思えない甘えっぷりは、Xで26万表示・1.4万いいねを集め「もうウチの子にゃ。リラックスにゃ」「安心したのよね～。良かった！幸せになれるよ。」など、感動の声が相次いでいます。

【動画：ガリガリに痩せていた子猫を保護→家族に迎えて24時間も経ってないのに…『予想外の行動』】

猫風邪でガリガリに痩せた三毛子猫を保護

2匹の猫、2匹の犬との暮らしを発信するXアカウント『あんしゃろちょむ』。ある日、子猫が大きな道路を渡っているところを投稿主のお母さんが発見し、保護したそうです。子猫は目ヤニと鼻水で顔が塞がり、ガリガリに痩せていたのだとか。

動物病院で処置を受けた子猫は「花子」ちゃんと名付けられ、しばらくは先住猫さんに風邪がうつらないよう隔離部屋で過ごすことになりました。

家猫になってまだ24時間以内…驚きの『甘えっぷり』

家猫として暮らし始めてまだ24時間も経っていない花子ちゃんでしたが、その様子を収めた動画が多くのXユーザーを驚かせました。

お母さんのお膝に乗せられると、花子ちゃんは安心したように身を委ね、コロンコロンと寝転んでいたそうです。時折「ニャッ」と甘えるように鳴く様子もみられたのだとか。小さな体で一生懸命気持ちを伝えようとしているのが伝わってきます。

愛おしい光景に、Xでは感動の声が続々

保護されて間もない花子ちゃんがお膝の上で甘える様子は、Xユーザーの心をわしづかみにしました。「すっかりリラックスしてるー」「めちゃくちゃ甘えん坊だし、これはあざとくなりそう」「ちょいちょい鳴くのずるいぞー」「この甘えっぷりはなんですの」「甘えられるおうちができて良かったね」など、温かい声が続々と寄せられています。

過酷な状況を生き抜いた花子ちゃんが、こうして安心できる場所と家族に出会えたことに、思わず胸が熱くなります。

風邪が良くなって、先住猫さんと対面できる日が訪れるのを心待ちにしています。

花子ちゃんの今後の様子は、Xアカウント『あんしゃろちょむ』の投稿からチェックできます。

投稿主さん、花子ちゃん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「あんしゃろちょむ」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。