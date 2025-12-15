昌平高校のMF長璃喜が川崎に内定

川崎フロンターレは12月15日、昌平高校のMF長璃喜が2026年に加入することが内定したと発表した。

高校3年生の長は、今月末に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会にも出場する予定となっている。

長は杉戸ゼウシスFCからFC LAVIDAを経て、昌平高に加入した。身長は168センチと小柄だが、切れ味鋭いドリブルを武器に守備網を引き裂くアタッカーだ。2024年にはインターハイを制しており、決勝の神村学園戦では2得点1アシストを記録しており、ビッグマッチでの活躍にも期待ができる。

クラブを通じて長は「プロのステージでプレーできることを光栄に思っています。また、家族や指導者の皆さん、チームメイトなど今まで関わっていただいた多くの方々の支えがあったからこそ、今の自分があると感謝しています。自分の持ち味であるドリブルを武器に、川崎フロンターレの一員として少しでも力になれるよう頑張っていきます。謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつ結果で示し、応援していただける選手になれるよう頑張ります。応援よろしくお願いします」と、コメントを発表している。

ファンからも「ワクワクが止まらない」「おおーー！！来たか！」「きたー！」「1年目からブレイクの予感」「ずっときて欲しかった選手」「大事に育てたい」「フロンターレの未来だ」「え！マジか！」「超高校級」「高校年代のビッグネーム」とさまざまコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）