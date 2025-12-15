クリスマスマーケットを楽しむ乃木坂46・奥田いろは　※「奥田いろは」インスタグラム

　乃木坂46の奥田いろはが14日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスマーケットを訪れた際、同期メンバーと偶然出会ったことを明かした。

【写真】乃木坂46・奥田いろは、クリスマスマーケットで同期にバッタリ

　奥田は投稿で、「今年はいろんなクリスマスマーケットに行ってみたいのです」とつづり、会場で撮影した写真を公開。さらに、「そして、バッタリと同期のみくちゃんとさつきに会いました　世界ったら広いのに　不思議だあ　ご縁だあ」と、同期との思わぬ再会を振り返った。

　公開された写真には、クリスマスマーケットの会場で笑顔を見せる奥田と、5期生の同期・一ノ瀬美空と菅原咲月との楽しげな様子が収められている。

　この投稿にファンからは「そんな偶然あるんだ！」「凄いねぇ」「みんな可愛すぎる」など、驚きと歓喜の声が寄せられていた。

引用：「奥田いろは」インスタグラム（＠iroha_okuda_official）