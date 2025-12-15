乃木坂46・奥田いろは、クリスマスマーケットで同期にバッタリ 「そんな偶然あるんだ！」とファン驚き
乃木坂46の奥田いろはが14日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスマーケットを訪れた際、同期メンバーと偶然出会ったことを明かした。
【写真】乃木坂46・奥田いろは、クリスマスマーケットで同期にバッタリ
奥田は投稿で、「今年はいろんなクリスマスマーケットに行ってみたいのです」とつづり、会場で撮影した写真を公開。さらに、「そして、バッタリと同期のみくちゃんとさつきに会いました 世界ったら広いのに 不思議だあ ご縁だあ」と、同期との思わぬ再会を振り返った。
公開された写真には、クリスマスマーケットの会場で笑顔を見せる奥田と、5期生の同期・一ノ瀬美空と菅原咲月との楽しげな様子が収められている。
この投稿にファンからは「そんな偶然あるんだ！」「凄いねぇ」「みんな可愛すぎる」など、驚きと歓喜の声が寄せられていた。
引用：「奥田いろは」インスタグラム（＠iroha_okuda_official）
