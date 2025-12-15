（スタジオ）

では、杉本憲也新市長にうかがいます。杉本市長よろしくお願いします。



よろしくお願いいたします。



お忙しいところありがとうございます。早速ちょっとうかがいたいのですが、今やはり伊東市は市政が停滞していると言わざるを得なかったかと思いますが、この市政を正常化するというのが急務だと思いますが、まずどこから着手されますでしょうか？





（中継･伊東市 杉本 憲也 新市長）そうですね、まずは、やはり空席となっている副市長、そして教育長人事というところから、まず着手していきたいと思っています。（津川 祥吾 アンカー）特に、信頼回復という部分も重要だと思いますが？（中継･伊東市 杉本 憲也 新市長）はいそうですね、やはり信頼回復のためにはコミュニケーションをしっかりとるということで、きょうは職員の皆さんとも訓示の中で述べさせていただきましたけれども、やはり職員の皆さんとの対話、そして何かあったら私が全て責任を持ちますということで、しっかりと働きやすい環境をつくるということ。また議会に対しても、午前中、全ての議員の皆さんにご連絡をさせていただいて、よろしくお願いしますということで…対話を通じて切磋琢磨して、より良い政策を作り上げていきたいと思っています。（津川 祥吾 アンカー）なるほど…、議会また市の職員さんと信頼回復をした上で政策を実行していくという形になるかと思うんですが、選挙期間中、杉本さんの主張されていたことで少し印象に残っているのが、若者の世代を元気にしようということで、かなり具体的な政策、妊娠出産費用の無償化ですとか、通学費用の無償化…こういったものをたくさん出されています。また、徹底的にすぐやるということも非常に大きく書かれているんですが、こういった政策を市民の皆さんが実感できるのというのは…いつ頃というイメージでしょうか？（中継･伊東市 杉本 憲也 新市長）そうですね、本当に極力早くやりたいと思っています。通学費の無償化等については、きょう、実は登庁する前の午前中に、もともと議員をやっていたので、職員の皆さんとは連絡がつくので、ぜひ、ちょっと検討をお願いしたいということで、すぐにお願いをして政策を練り始めていただいておりますので、本当に可能な限り速やかに、早ければ来年度予算に盛り込みたいぐらい…というような形でやっています。（津川 祥吾 アンカー）なるほど、非常にスピード感を持って始められているということだと思うんですが、一方で、選挙期間中、なかなか聞かれなかったのが高齢者対策…こういったところはどのように考えていらっしゃるんでしょうか？（中継･伊東市 杉本 憲也 新市長）そうですね、やはり高齢者の皆さんも多くご負担がかかっていて、免許返納されている方も多いものですから、やはり、この移動の不便というのを解消していくということ。また、医療の部分についてもご不安を抱える方が多いものですから、伊東市民病院を中心とした地域医療についても、しっかりと質の向上を含めてやっていくということです。（津川 祥吾 アンカー）伊東市がそもそも抱えている観光産業ですとか、一次産業の振興を…、さまざま、やることはたくさんあると思いますが、今後のご活躍を期待しています。きょうは大変お疲れのところありがとうございました。（中継･伊東市 杉本 憲也 新市長）こちらこそありがとうございました。またよろしくお願いします。（徳増 ないる キャスター）杉本新市長にお話をうかがいました。