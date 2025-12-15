¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¼ç±é±Ç²è»Ë¾åºÇÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡ØF1 ¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡ÙApple TV+¤Ë¤ÆÇÛ¿®
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Apple Original Films¡ØF1 ¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤¬¡¢Apple TV¡Ü¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯ºÇ¤â¶½¹Ô¼ýÆþ¤ò¾å¤²¤¿ Apple Original Films¡ØF1 ¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥³¥·¥ó¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¤È¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¼ç±é±Ç²è»Ë¾åºÇ¹â¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡£ÅÁÀâÅª¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ø¥¤¥º¤¬°úÂà¤«¤é¸½ÌòÉüµ¢¤·¡¢ÄãÌÂ¤¹¤ëF1¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ÆºÆ¤Ó±É¸÷¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥³¥·¥ó¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¤¬¼ÂºÝ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê½µËö¤Ë»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£F1¤Î10¥Á¡¼¥à¤È¸½Ìò¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢FIA¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ÎÎ×¾ì´¶¤òºÆ¸½¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¥±¥ê¡¼¡¦¥³¥ó¥É¥ó¡¢¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥à¡¢¥È¥Ó¥¢¥¹¡¦¥á¥ó¥¸¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÅÁÀâ¤Î¸µ¥«¥ê¥¹¥ÞF1¥ì¡¼¥µ¡¼ ¥½¥Ë¡¼¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡ËÌò¤ò¡È¥Ö¥é¥Ô¸øÇ§À¼Í¥¡É¤ÎËÙÆâ¸Íº¡¢¥½¥Ë¡¼¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡Ê¥À¥à¥½¥ó¡¦¥¤¥É¥ê¥¹¡ËÌò¤ò¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅ·ºÍ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÅÁÀâ¤ÎF1¡ÊR¡Ë¥ì¡¼¥µ¡¼¡¢¥½¥Ë¡¼¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡Ë¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ã¯¤è¤ê¤â¥ì¡¼¥¹¤Î²á¹ó¤µ¤òÃÎ¤ëÃË¤¬¸½ÌòÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Àè¤Ï¡¢¤É¤óÄì¤ÎºÇ¼å¥Á¡¼¥à¡£¤·¤«¤·¡¢·¿¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥½¥Ë¡¼¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡¢¼«¿®²È¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡Ê¥À¥à¥½¥ó¡¦¥¤¥É¥ê¥¹¡Ë¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Ïº¤ÏÇ¤·¡¢ÅÙ¡¹¾×ÆÍ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¶¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¡£ÇÔËÌ¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î¡È¾ï¼±ÇË¤ê¤ÎºîÀï¡É¤¬ºÇ¼å¥Á¡¼¥à¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡ª¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤é¤Ï¡¢¤½¤ÎÌµËÅ¤È¤â¸À¤¨¤ëÅÒ¤±¤ÇµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ðÇ®¤È¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢Ì¿¤¬¤±¤ÇÌ´¡ã¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÄºÅÀ¡ä¤ØÄ©¤à¡ª
¡¡Apple Original Films¡ØF1 ¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ï¡¢Apple TV¡Ü¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£
