moxymill、6thデジタルシングル「My Season」リリース記念イベント開催 Charm制ならではの多彩なステージ披露
ガールズグループ・moxymillが、13日に6thデジタルシングル「My Season」のリリースを記念したイベントを、東京・よみうりランド オーロラスペースにて開催した。
【動画】moxymill、新曲「My Season」ストーリーミュージックビデオ
moxymillは、メンバーごとに「SWEET」「POP」「COOL」など異なるCharm（コンセプト）を持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わるスタイルを特徴とするガールズグループ。「My Season」は、ABEMAで配信中の番組「Popteen vs egg MODELS CRUSH」の挿入歌として起用されており、英詞を主体としたリリックと、心地よく流れるグルーヴが印象的な洋楽テイストの楽曲となっている。
本イベントは、6人全員のCharm楽曲が出揃ってから初となるステージパフォーマンス。第一部では、今回のCharmであるSEXYを象徴する紫のベロア地の衣装で登場し、「Living Free」（Charm：POP）、「めろめろねって メロメロね」（Charm：SWEET）、「Sugar×Bitter」（Charm：CUTE）と、甘いコンセプトの楽曲を披露した。MCでは、リリースイベントならではの距離感の近いファンとの掛け合いも見られ、会場の熱気が高まる中、最新曲「My Season」でステージを締めくくった。
続く第二部では、メンバーそれぞれの個性が際立つアニマル衣装で再登場。「Higher」（Charm：CRUSH）、「Knight Rising」（Charm：COOL）と、第一部とは対照的なアッパーな楽曲を立て続けに披露し、ラストは再び「My Season」で観客を魅了した。
Charm制ならではの多彩な楽曲構成を通じて、グループとしての表現力とパフォーマンスの幅を印象づけるステージとなった。moxymillの6thデジタルシングル「My Season」は現在配信中だ。
