歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。フォロワーが55万人を突破したことを報告しました。中川さんは感謝の気持ちを込めて「インスタはみんな穏やかで優しくて、コメント励みになっています」と投稿しています。



【写真を見る】【 中川翔子 】 双子「お兄ちゃん6270g 弟くん5405g」と成長報告 インスタ「55万人突破」でフォロワーへ感謝





中川さんは、「絵日記もわたしのストレス発散になっていて インスタはとても癒やしの場所 ありがとうございます！」と感謝の気持ちを伝えました。







中川さんのインスタグラムでは、最近生まれた双子の赤ちゃんの日常が多く紹介されています。「双子 よく眠るようになってかわいいです」と成長の様子を報告し、「お兄ちゃん6270g 弟くん5405g 育ってます」と体重も具体的に記しています。







投稿では東京に来たお義父さん、お義母さんとフランス料理店「ワインバー テラ」へ出かけた様子も紹介。「すごくラザニアがおいしいお店に出会えました！」と感動し、デザートのシュガーバタークレープにレモンを添えた一品も「めちゃくちゃ美味しかった」と絶賛しています。







また、冬のイルミネーションが輝く夜の街で撮影した写真も投稿されていますが、「でもちょっと出かけるだけで胸がカチカチになっちゃう。やっぱり双子のそばにいるのが今は1番幸せ！」と、子育て中の母親の気持ちを率直に綴っています。







この投稿に、「二卵性双生児だからこそ個性もあり素敵です」「双子ちゃん見て癒されてます」「寝てる姿、お地蔵さんみたいでかわいい」「勝手ながら成長を楽しみに見ておりまして日々癒されています」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】