15日の参議院予算委員会で、80兆円の対米投資の将来的な利益配分が日本1対米国9になっているなどとして、れいわ新選組の山本太郎代表が高市早苗総理と論戦を繰り広げた。

【映像】山本代表「売国棄民」「日本を救えるのはあなた」高市総理に訴えた瞬間（実際の様子）

山本代表はまず、「対米投資80兆円で出資した日本側のリターンについて、覚書のみなし配分額、日米が1対9とされる部分の説明を」と赤沢亮正経済産業大臣を問いただした。

赤沢大臣は「これは内閣官房のホームページにアップをして了解覚書に描かれていることでありますが、日本が財政的な支援をします。アメリカ側がいろんな現物出資みたいなものに貢献します。まず日本側が出した支援について全体を融資と見なして、それについての元本金利また日本側が提供する融資保証であれば保証料そういったものがきちんと回収されるまでは、日米間の利益の配分、得られた金銭的な価値についての配分は50：50と。それを超えてからについては、アメリカ側のいろいろな貢献、連邦の土地をリースしたりあるいはエネルギー、水、電気そういったものを提供、あるいはオフテイク買い取ることについて最大限努力するとか、さらには規制についても迅速に対応するというようなことをアメリカ側の貢献をふまえて9：1、日本側から見れば1：9といったような配分割合になっております」と説明した。

山本代表は「今の説明で国民の多くの方々が理解できたというとちょっと難しいかなと思います。簡単に言うとそもそもこの取り決めで80兆円ものお金を出すのは日本だけ。日本側の出資は80兆円。日本側は元手が取れるまでプロジェクトからの利益の取り分がなぜか50％、残りの50％は金を出していない米国が召し上げる。そうなると日本の80兆円を回収するためにはその倍の160兆円を稼がないと元取れない。しかも日本側が80兆円の元手が取れたあとは日本の取り分は10％に激減。90％をアメリカに差し上げる約束なんですねこれを政府はビジネスチャンスなどということで呼んでいると。これただの大本営発表じゃないですか。関税でアメリカに脅されて、巨額のみかじめ料を支払わされてるのと私同じだと思ってます。日本政府や金融機関から80兆円もアメリカに流し込むのが、日本国民にとって利益にならないんじゃないですか」と批判した。

そして山本代表は、高市総理の所信表明を引き合いに出し、「総理は所信で『日本人の底力を信じている』とご発言されました。こういった情緒的ポエム、精神論ご勘弁いただきたいんですよ。先進国で唯一日本だけですよ30年の不況。コロナから立ち直る前に物価高にまで襲われている状態。国民と中小企業は地獄の苦しみの中にいるんですよ。その中でも多くの人々は力尽きる寸前っていうのが今なんですよ。底力もくそもないって話なんですね。特定の分野への底上げではなくて、まずは日本全体の景気を良くする施策、力が出る経済政策を打って頂きたいんです。それには大胆な消費喚起策しかない。全国津々浦々にお金を回すことが基本です。消費税廃止もしくは一律減税、是非やって頂けないですか」と総理に詰め寄った。

これに対し高市総理は「まず私は日本と日本人の底力を信じてます。ポエム的とおっしゃいますけれども、本当に日本人はすばらしい文化を築きそしてお互いに困った時には助け合いながら真面目に生きてきた、それを誇りに思っております」と反論。消費税減税については「税のあり方ですけれども、これは各党各会派で考え方の違うことでございます。現在とにかく例えば所得税でことしの年末調整で1人当たり2万円〜4万円戻りますよね。それから中小、小規模事業者向けの税制これもたくさん入っております。大規模大企業優遇とおっしゃいますけれども中小企業、小規模事業者が使える税制、これも手当てをしております。補正予算案でも手当てをしております。しっかりと目配りをしてまいります」と述べた。

山本代表は納得せず「所得税減税って働いてる人たちが主にもらえるものにならないんですか。そうなりますよね。だとしたら働いていない人たちに恩恵ない。30年失われた国で、一部の人たちだけに何かしらインセンティブがあることはいいことかもしれないけど、全体にやらなきゃ失われた30年が40年になってしまいますよ。少なくとも現金給付一律でやっていただけませんか」と再び詰め寄った。

高市総理は「今般の補正予算では考えておりません」と即座に否定したうえで、「特に子育て世帯に対しては子ども1人当たり2万円、そしてどうしてもですね働いてない、そして貧困だと、高齢者だというような所に対しても使える、これは重点支援交付金の推奨メニューの中に入ってございます」と説明した。

これに対し山本代表は「圧倒的に足りてないって言ってるんですよ。30年国が失われてきたという現実に対する手当てになってないって事を言ってるんです」と返したうえで、「トランプに80兆円差し上げても苦境に立たされた国民は救わないんですか。80兆円トランプに差し上げたとしても消費税減税もせずに一律の給付金も出さないんですか。売国棄民ここに極まれりじゃないですか。国民を救えるのは日本を救えるのはあなたしかいないんですよ。誇りに思ってるんだったらそれに対応できるような経済政策を打ってください。国民の皆さんいつまでだまされますか。れいわ新選組と一緒にひっくり返しましょう。総理、今後も追及していきます」と猛批判して締めくくった。（『ABEMA NEWS』より）