俳優の寺田心が１４日、ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」で、初恋の人だという女性芸人の名を挙げた。

この日は「最近激変して話題！寺田心の成長しすぎ人生グラフ」と題して寺田の人生を振り返り。３歳から子役の仕事を始め、そのかわいらしいキャラでＣＭやバラエティでも引っ張りだこ。ＣＭで共演したマツコ・デラックスもその成長の早さに驚いた。

そんな寺田は「６歳で運命の恋」に落ちたという。その相手が、森三中の黒沢かずこ。「一緒にロケで共演させていただいて、優しくしていただいて、素敵な方だった」とメロメロに。マツコが「まだ独身だよ」と言うと、「はあ」と苦笑するも「温かみのある方で家庭的というのか、包容力のある方と一緒にいたいなって」と６歳ながら感じていたという。

明石家さんまは「お母さんが仕事熱心。黒沢の優しさに恋をしてしまったんやな」というと、進行役の吉村崇が「これで心くんの女性に対する思いが芽生えた」といい、さんまは「黒沢、これ、永久保存版にしよるな」とコメント。

マツコが「カメラ目線で言ってあげて」というと、寺田は「小さいときは黒沢さんのような方と結婚したいと言っていたので」「初恋は黒沢さん？はい」とはっきりコメント。マツコは「黒沢ちゃん、びっくりしてると思う」と驚いていた。