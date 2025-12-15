“口腔ケアマニア”エミリンが効果を実感したマウスウォッシュ「本当に好き」「口臭を防いでくれる」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『緊急でドンキホーテ行ったら１７万円分購入してたんだけど、普通に意味がわからない〜過去最高金額〜』の動画を投稿。動画では、“口腔ケアマニア”の大松さんが、1番好きだというマウスウォッシュを紹介してくれました♪

大松さんが「1番好きなマウスウォッシュ」とコメントしつつ披露した商品がこちら。

◼︎5月に日本上陸！ザ･ブレスコ

ザ･ブレスコ / オーラルリンス マイルドミント

口臭の原因にトリプルアプローチし、長時間フレッシュな息が続く​、低刺激でマイルドな使い心地のマウスウォッシュ。

世界43ヶ国で愛用されている※プレミアムなオーラルケアブランドザ・ブレスコ（TheBreathCo.）​は、今年の5月に日本上陸！アメリカや韓国ではすでに人気爆発中なんだとか。

※2025年4月時点

◼︎口腔ケアマニアの大松さんが絶賛

大松さんは、前から愛用していると話しつつ「これマジで私、口腔ケアマニアって話よく動画でしてると思うんですけど、その口腔ケアマニアの私がいろいろ試した中で、結局このマウスウォッシュが最高じゃねって思った」とコメント。

そして、「長時間口臭を防いでくれるっていうのはもちろんあるんだけれども、そもそも味がまずくないっていうのが1番嬉しい」「ミントのピリピリピリィもないし、変な甘みみたいなのも入ってない」「ちゃんと効果も実感できる」「本当に好きなマウスウォッシュです」と低刺激である点など、良いところを教えてくれました♪

