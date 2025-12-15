King Gnu井口理、初主演舞台でバンドメンバーとの絆を実感「みんな観に来てくれて…」

12月15日放送の日本テレビ系『ZIP！』に、King Gnu・井口理がVTR出演。上演中の初主演舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』を観たメンバーの反応を明かした。

番組のインタビューで、井口は舞台に挑戦した理由について、「5大ドームツアーとかやって、次どうしようかな？みたいな、僕もモチベーションみたいなものを、失ったわけじゃないですけど、このままだと腐っちゃうなみたいな時期もあったりはしたので、バンド（メンバー）にも前々から相談して…」とコメント。

続けて、「メンバーもみんな観に来てくれて、『めっちゃよかったよ』『乗り切れよ』『頑張れよ』みたいな感じでしたね。身内にこうやって来てもらって、褒めてくれるっていうのはすごい1番嬉しいことだなと思います」と明かした。

その上で、「昔よりそういうのを素直に言い合えるようになったなと思うし、素敵な関係だなと思いますね、King Gnuの関係って」と語っていた。