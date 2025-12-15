これからの気象情報です。

16日(火)は、山沿いも含めて広く雨が降りそうです。



◆予想降雪量

・15日(月)夜～16日(火)朝にかけて

中越の山沿いで5cmの雪の降るところがあるでしょう。



・16日(火)朝～夕方にかけて

各地とも0cmの予想です。



◆警報・注意報

現在、沿岸部に波浪注意報、上・中・下越に広く濃霧注意報、佐渡には強風注意報も出ています。



◆12月16日(火)の天気

・上越地方

朝からにわか雨のところがありますが、広い範囲での雨は午後からでしょう。

最高気温は、今日より4℃前後高くなりそうです。



・中越地方

沿岸部は朝から雨で、午後は雨風ともに強まるでしょう。

山沿いは朝晩を中心に雨が降り、雪の混じるところもありそうです。



・長岡市と三条市周辺

朝から雨や雷雨で、とくに夕方以降は雨脚が強まるでしょう。

また、午前中は霧の出るところがありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

午前中も所々で雨雲がかかり、午後は本降りの雨になりそうです。

最高気温は、今日と同じくらいでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

夜にかけて雨が降り、午後は雨脚が強まるでしょう。

カミナリを伴うところもあるため、落雷やヒョウなどにも注意が必要です。



◆風と波

午後は各地で風がやや強く吹くでしょう。

波の高さは、はじめ2.5m～3mでウネリを伴う予想です。



◆週間予報

17日(水)は冷たい雨が降り、18日(木)もにわか雨のところがありそうです。

一方、19日(金)と20日(土)は晴れ間が出てこの時期としては暖かくなるでしょう。



16日(火)は、午後ほど雨が強まりそうです。お出かけの際は大きめの傘をお持ちください。