プロ野球2軍・オイシックス新潟アルビレックスBCは、NPB3年目のシーズンに向けてこのオフシーズン怒涛の戦力補強を続けています。



5日に新入団発表会見が行われましたが、その後 元NPB選手の加入が続々と発表されています。



まずは「ピッチャー陣」

元オリックスの井口和朋選手、元日本ハムの石川直也選手、元楽天の宮森智志選手です。いずれも1軍の舞台で主にリリーフとして活躍した実績を持つ3人です。





続いて「バッター陣」

元広島でセ・リーグ3連覇に貢献、近年は代打の切り札として活躍していた松山竜平選手。そして、元阪神でストレートにめっぽう強いことから「直球破壊王子」の愛称で知られている渡邉諒選手です。



さらに、15日に6人目の発表がありました。2022年に巨人で23本のホームランを放つなど活躍したアダム・ウォーカー選手の加入が発表されました。



元NPB選手が6人加わりましたが、渡邉選手とウォーカー選手を除く4選手は、16日に新加入会見を行うということです。





そして14日、さらに驚きのニュースがありました。

元巨人の桑田真澄さんがオイシックスのCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に就任すると発表がありました。技術指導のほか、球団運営にも携わると見られています。球界のレジェンドとの契約は驚きました。



球団と桑田さんは、18日に東京で会見を行うということです。