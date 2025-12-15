15日から来年の年賀状の受け付けが始まりました。一方、はがきを送る形式は、時代と共に変わりつつあります。



■園児たちの歌

「もういくつ寝るとお正月」



広島市内の郵便局では、受け付け開始のセレモニーが開かれました。参加した園児たちは、自分で書いた年賀状を特設ポストに投かんしました。一方、年賀はがきの発行枚数はピーク時の6分の1となっています。





■園児インタビューQ.誰にあてた年賀状ですか？「ママです。あけましておめでとうございますって書きました。」「しめ縄とか、しめ縄についている梅を描きました。」12月25日までに投かんすれば元日に届くということです。「あなたは年賀状を出しますか？」街で尋ねてみると…■街の人「ないです。」「僕もないです。」「年々出さなくなっています。」「最近はLINEで済ますことが多いので。」「間違いなく年末年始大忙しになるので、今年はLINEで済ませると思います。」■ハンズミナモア広島店 山崎麻里奈さん「こちらが年賀状と、こちらで年賀じまいのはがきとシールをご用意しております。」こちらの生活雑貨店では1年ほど前から「年賀状じまい」に関連した商品を求める人が増えたといいます。■ハンズミナモア広島店 山崎麻里奈さん「昨年すぐに年賀じまいはがきが売り切れてしまったので、今年度は2倍近くのものをご用意していますが、もう残りわずかとなっております。」はがきからメール・SNSへ… 時代とともに移り変わってきた年賀状。今回も思い思いに祝う新年となりそうです。【2025年12月15日放送】