１２月１５日の北海道内は、急速に発達する低気圧が根室沖を通過する影響で大荒れの天気となっています。



札幌市清田区の住宅街から中継です。



雪は止みましたが、時折風が強く吹きます。



ぐっと足に力を入れていないと煽られてしまうような風なんですが、ただその足元が心もとないんですね。



もともとここの歩道は水たまりができていた歩道なんですが、この時間になって完全に凍りました。



足の踏み場を間違えるとつるっと滑ってしまうような、そんな路面状況になってしまっています。





いま私がいるのが国道３６号に交わる交差点なんですけれども、この歩道上だけではなくて、道路上も凍り始めているんですね。一見しますと黒いアスファルトが見えているので、安全なように見えるかもしれないんですが、よく目を凝らしてみますとキラキラと光る部分があるんです。実際に先ほど車が止まるときに、タイヤが止まっているんですけども車体が動き続ける、スリップしてしまう様子がこの交差点で見られました。ただ一方で、この国道３６号をスピードを上げて走行している車もありますので、まだ凍っていないとは思わずに安全運転を心がけてください。そしてきょうの雪は湿った雪、かなり重たかったですから、雪かきで疲れて体を痛めてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。スコップの柄がしなるような様子も見られました。体をいたわりながらお休みください。