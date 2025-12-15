2026年6月に開かれる金沢百万石まつりのメインイベント「百万石行列」で、前田利家公役を務める大東駿介さんと、お松の方役を務める菅井友香さんが15日、記者会見に臨み、意気込みを語りました。

利家公役の大東駿介さんはドラマや映画、舞台と幅広く活躍する俳優です。

お松の方役の菅井友香さんは人気アイドルグループ「櫻坂46」の元メンバーで、卒業後は舞台やミュージカルなど俳優として活躍しています。

「百万石まつり」と「大河ドラマ」

2人は、2026年のNHK大河ドラマでも、利家とまつ役での出演が決まっていることから、それぞれ思いを重ねての会見となりました。

利家公役の大東駿介さんは「歴史上の人物の中でも利家というのは憧れの人物だったので（大河で演じることが）決まった時、すごくうれしかったが、うすうす『百万石まつりに呼んでいただけるんじゃないかな』という淡い期待をしていたところ、本当にこのお話をいただいて、なお嬉しかった」と語りました。

お松の方役の菅井友香さんは「（大河で演じるのが）決まってからすぐに金沢に来て、街並みとか、ゆかりの地を巡らせてもらって、地元の人の温かさとか、金沢が大好きになったので、百万石まつりに、まつとして出演させていただけると聞いて夢のようでした」と喜びをあらたにしました。

お互いの第一印象は？

▽利家公役の大東駿介さん…「（菅井さんは）凛としていて心の奥底に力強さも持っていて。僕が割と芝居で自由にやりたいタイプなので、ストッパーのようになってくれればと思っている。そういうシーン結構あるもんな。わちゃわちゃしちゃう利家を横でたしなめるようなまつでいてくれるとありがたい」

▽お松の方役の菅井友香さん…「大河の初日で緊張してしまっていた時に（大東さんが）『わが家見て回ろうや』と言ってセットの中を一緒に歩いてくださって、それで一気に緊張もほぐれすごく助けられた」

こんなふたりに聞いてみました。「どのように演じたいですか」

▽利家公役・大東駿介さん…「（利家は）ただ強いだけじゃない、真の意味の強さを持った人物だと思う。大切な人物、周りの人間を守るために知恵を利かせて。前田利家を演じることで百万石まつりまで導いてくれて、前田利家公に感謝している」

▽お松の方役の菅井友香さん…「強い責任感と度胸もあって、人間として尊敬する人物。利家と松への敬意を胸にしっかりと愛を持って演じさせていただきたい」

2026年の百万石行列は6月6日の土曜日に行われます。