【西炯子特集】 様々な恋愛模様を鮮やかに描く！『娚の一生』『姉の結婚』などの作品がKindleで読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、西炯子の作品を厳選してご紹介。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。

■娚の一生
価格：583円
娚の一生
東京の大手電機会社に勤める堂薗（どうぞの）つぐみは、長期休暇を田舎の祖母の家で過ごしていた。そんなある日、入院中の祖母が亡くなってしまう。つぐみは、そのまま祖母の家でしばらく暮らすことに決めるが、離れの鍵を持っているという謎の男が現れて…！？晴耕雨読的女一匹人生物語、第1巻！！
■姉の結婚
価格：583円
姉の結婚
「娚の一生」で大人気を博した西炯子が、またまた恋愛漫画の新境地を開く会心作を打ち出す。もう恋愛だの結婚だのは煩わしいと思っている独身女性ヨリ（３９歳）の前に、突如として幼なじみと名乗る怪しいイケメンが現れる。新手の詐欺かと思いきや、本当に少年の頃からヨリを慕っていた精神科医・真木。しかし彼は妻帯者だった……。避けよう避けようとするヨリを追い詰める真木。さらに真木の妻はヨリにそっくりの容貌だった。同居する妹の心配をよそに事態はだんだん泥沼に。この恋愛（？）の行く末はどこに落ち着くのか？
■恋と軍艦
価格：594円
恋と軍艦
「裸にしてエロいことでもするわけ！？」「二人の秘密だ……今日のこともね」中１の遠藤香菜（えんどう・かな）のあこがれの男（ひと）は、28歳年上のさわやかイケメン町長。なのに金髪・ピアスに、くわえタバコの不良オヤジと友だちでお泊まりする仲。おそろいの香水つけてたり、魚の小骨をとってあげたりするって仲良すぎ！この恋に未来はあるの！？――オトナの情事（恋）×コドモの事情（恋）……西炯子が描く新境地！
■初恋の世界
価格：495円
初恋の世界
東京でカフェの店長を務めていた小松 薫。40歳、独身。
突然 故郷・角島の店舗への転勤が命じられ行くことに。
それをきっかけに地元の同級生達との交流も再開するが、その肝心の転勤先の店には大きな問題が！？
そして、薫の人生にも大きな転機が訪れて――！？
■たーたん
価格：616円
たーたん
15年前、全く冴えない28歳の童貞男だった上田敦は、
友人から赤ん坊を預かる。その友人は殺人を犯し刑務所に入ったのだ。
赤ん坊の名は鈴。敦は鈴を娘として懸命に育てた。
鈴は父を「たーたん」と呼ぶ。
父は出生について娘に何も話していない。鈴は何も知らない。
ワケあり父娘の心ヒリヒリコメディ！
西炯子初の青年漫画誌連載作にして意欲作、待望の単行本第1巻。
ビッグコミックオリジナルにてシリーズ連載中！
※本ページで紹介する情報は、2025年12月15日12時現在のものです。
